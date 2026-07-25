غرس قيم الاعتدال في طلابه.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور فتحي الزغبي

نعى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، الدكتور فتحي محمد الزغبي، أستاذَ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر بطنطا، الذي انتقل إلى جوار ربٍّ كريمٍ بعد رحلةٍ زاخرةٍ بالبذل والعطاء في ميادين العلم وساحات التعليم، أفنى خلالها عمره في خدمة العقيدة الإسلامية، ونشر الفكر الأزهري الوسطي، وتربية أجيالٍ من طلاب العلم على المنهج القويم.

وأكد مفتي الجمهورية أن الفقيد –رحمه الله– كان عالمًا جليلًا، وشيخًا وقورًا، جمع بين رسوخ العلم ونبل الخلق، فكان مثالًا للأستاذ المربي الذي لم يقتصر عطاؤه على قاعات الدرس، بل امتد إلى بناء النفوس، وغرس قيم الاعتدال والإخلاص، كما عُرف بدماثة خُلُقه، وسعة صدره، وطيب معشره، فكان لنا ولأبناء جيلنا أبًا حانيًا، ووالدًا كريمًا، ومعلمًا مخلصًا، أحاطنا بعلمه ورعايته، فاستحق محبةَ وتقديرَ كلِّ مَن عرفه أو اقترب منه، وترك في النفوس أثرًا طيبًا لا يزول.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى تلامذته ومحبيه وزملائه، وإلى أسرة جامعة الأزهر، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه عن علمه خير الجزاء، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

كلية أصول الدين والدعوة تتنعي الفقيد

قدمت كلية أصول الدين والدعوة بطنطا جامعة الأزهر، ممثلة في قسم العقيدة والفلسفة، برئاسة الدكتور محمد البيومي، رئيس القسم، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، خالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور فتحي محمد أحمد الزغبي، أستاذ العقيدة والفلسفة المتفرغ بالكلية، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بجامعة الأزهر، ورئيس قسم أصول الدين بجامعة الشارقة سابقًا.

نعي الدكتور فتحي محمد أحمد الزغبي

وأكد قسم العقيدة والفلسفة أن الفقيد كان أحد أعلام العلم والدعوة، وأسهم على مدار سنوات طويلة في خدمة العقيدة الإسلامية ونشر العلوم الشرعية، كما كان مثالًا للأستاذ المخلص والمعلم القدير، الذي ترك بصمة علمية وتربوية بارزة في نفوس طلابه وزملائه.