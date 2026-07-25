قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يغلق مداخل ومخارج مدينة رام الله تزامنا مع دعوات لمسيرات للمستوطنين
قطر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الضفة الغربية
ملايين الدولارات ضد الخبرات.. صراع الصفقات يشتعل بين برشلونة وريال مدريد
أرسنال يراقب موقف فينيسيوس.. وأورنستين يكشف كواليس اهتمام الجانرز بنجم ريال مدريد
ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وتحذر من الرطوبة
رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم
خاص| آلية جديدة لتسعير الدواء .. ننشر التفاصيل الكاملة وموعد التطبيق
الجيش السوداني يوسع مكاسبه في كردفان.. السيطرة على أم سيالة تهدد معاقل الدعم السريع
وزير النقل: الأتوبيس الترددي السريع أهم مشروعات النقل الأخضر المستدام صديق البيئة
وزير الاستثمار: شراكة مع موانئ دبي العالمية لتعزيز نفاذ صادرات مصر إلى أسواق أفريقيا
شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية هاتفيًّا .. ويؤكد: وطنكم يعقد عليكم الآمال للنهوض بمستقبل أمتكم
مستشفيات غزة: 3 شهداء و10 مصابين في غارات إسرائيلية على القطاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش السوداني يوسع مكاسبه في كردفان.. السيطرة على أم سيالة تهدد معاقل الدعم السريع

الجيش السوداني
الجيش السوداني
القسم الخارجي

واصل الجيش السوداني تحقيق تقدم ميداني في إقليم كردفان، بعدما أكدت مصادر عسكرية سيطرته على منطقة أم سيالة الواقعة شمال ولاية شمال كردفان، في خطوة تُعد من أبرز التطورات العسكرية على هذا المحور خلال الساعات الأخيرة، وسط استمرار المواجهات مع قوات الدعم السريع.  


وحسب مصادر عسكرية نقلت عنها قناة "العربية"، فإن القوات المسلحة السودانية بسطت سيطرتها على المنطقة بعد عمليات عسكرية استهدفت مواقع قوات الدعم السريع، في إطار تحركات أوسع لاستعادة السيطرة على المناطق الاستراتيجية في شمال كردفان وتأمين خطوط الإمداد والطرق الحيوية المؤدية إلى مدينة الأبيض ومناطق غرب البلاد. 

وتكتسب أم سيالة أهمية عسكرية وجغرافية كبيرة لوقوعها على أحد المحاور الرئيسية التي تشهد منذ أشهر معارك متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إذ تمثل السيطرة عليها نقطة ارتكاز مهمة في العمليات الهادفة إلى توسيع نفوذ الجيش في الإقليم، فضلاً عن دعم تحركاته باتجاه مناطق أخرى تشهد مواجهات محتدمة. 


يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه جبهات القتال بولايات كردفان تصعيدًا ملحوظًا، مع استمرار تبادل السيطرة على عدد من المناطق بين طرفي النزاع، بينما يسعى الجيش إلى إحكام قبضته على الطرق الاستراتيجية التي تربط وسط السودان بغربه، في حين تواصل قوات الدعم السريع الدفع بتعزيزات إلى بعض محاور القتال. 


ومنذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، تشهد ولايات كردفان ودارفور معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية ونزوح مئات الآلاف من المدنيين، في ظل دعوات أممية ودولية متكررة لوقف القتال وفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة. 

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي مفصل من الجيش السوداني بشأن تفاصيل العملية أو حجم الخسائر، كما لم تعلن قوات الدعم السريع موقفها من الأنباء المتداولة حول السيطرة على أم سيالة، فيما تتابع الأوساط الإقليمية والدولية تطورات الميدان عن كثب، في ظل استمرار النزاع الذي يدخل عامه الرابع دون مؤشرات على تسوية سياسية قريبة. 

الجيش السوداني الدعم السريع البرهان السودان ميليشيات الدعم السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

شمس البارودي

اتركوني وربي.. شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أتنازل عن توثيق حياتي.. والدين مش طرحة

أرشيفية

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

الزمالك

من جوة المطبخ.. إيهاب الكومي يعلن حصول الزمالك على الرخصة الإفريقية

ترشيحاتنا

الذهب يترقب قرار الفيدرالي.. هل تواصل الأسعار رحلة الصعود؟| تفاصيل

الذهب يترقب قرار الفيدرالي.. هل تواصل الأسعار رحلة الصعود؟| تفاصيل

أحمد حجازي

هل يعود أحمد حجازي إلى الأهلي؟.. الحقيقة الكاملة وراء مفاوضات القلعة الحمراء لتدعيم الدفاع

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

غلق 28 محلا غير مرخص.. تفاصيل المرور الميدانى على 4 أحياء بمحافظة القاهرة لضبط الاداء

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

فيديو

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد