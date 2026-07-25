أوروبا تؤكد دعمها لفرنسا وإسبانيا في مواجهة الحرائق.. وتعزيزات من إطفاء باريس

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تقف إلى جانب فرنسا وإسبانيا في مواجهة الحرائق المدمرة التي تضرب البلدين.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية، عبر منصة إكس، اليوم "السبت" أنه تم نشر خمس طائرات ومروحيتين من أسطول الاحتياطي الأوروبي لمكافحة الكوارث (ريسـك إي يو – rescEU) في فرنسا، فيما يجري إرسال أربع طائرات إلى إسبانيا، في إطار آلية التضامن الأوروبية للتعامل مع الكوارث.

وأضافت أن برنامج كوبرنيكوس الأوروبي لرصد الأرض يوفر خرائط طوارئ لدعم عمليات الإطفاء في البلدين، معربة عن تضامنها مع رجال الإطفاء والنازحين جراء هذه الحرائق.

في سياق متصل، أعلنت السلطات الفرنسية إرسال تعزيزات إضافية من رجال الإطفاء إلى جنوب غرب البلاد، حيث دفعت فرقة إطفاء باريس بنحو مائة عنصر إضافي للمشاركة في جهود مكافحة النيران.

وصرح، قائد وحدة إطفاء باريس، أرنو دي كاكيري بأنه تم إرسال هذه القوة صباح اليوم السبت ، وتضم مكونات متعددة، لا سيما فرق متخصصة في إخماد الحرائق، على أن تصل إلى ضواحي مدينة بوردو خلال فترة بعد الظهر.

وأشار إلى أن هذا الانتشار قد يؤثر على وتيرة العمليات في باريس، إلا أن الوضع لا يزال تحت السيطرة في العاصمة حتى الآن.