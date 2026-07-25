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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أفضل توقيت لممارسة الرياضة خلال الأيام شديدة الحرارة

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة
نهى هجرس

يحذر العلماء من أن ارتفاع درجات الحرارة قد يُعرّض صحة الناس للخطر على المدى الطويل، إذ يمنعهم من ممارسة الرياضة، إليكم كيفية الاستمرار في ممارسة الرياضة عندما ترتفع درجات الحرارة.

قد يكون الحفاظ على النشاط البدني في الطقس الحار أمرًا صعبًا، وهذا أحد الأسباب التي دفعت لاعبي كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى الحصول على فترات راحة إضافية، وإن كانت مثيرة للجدل، لشرب الماء بعد 22 دقيقة من بداية كل شوط، ومع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية هذا الصيف نتيجة لظاهرة النينيو المناخية القوية ، فمن المرجح أن يكون الوقت صعبًا لممارسة الرياضة.

إن الاستمرار في الجري أو لعب كرة القدم في درجات حرارة شديدة لا يكون مزعجاً فحسب، بل قد يكون خطيراً أيضاً، مما يعرضنا لخطر الإصابة بضربة شمس.

لذلك يصبح المشي وركوب الدراجات وممارسة الرياضة في الهواء الطلق وحتى الروتين اليومي مثل التنقل سيرًا على الأقدام أكثر تطلبًا من الناحية البدنية وأقل راحة عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة".

لكن إذا قللنا من نشاطنا البدني في كل مرة نشعر فيها بالحرارة الشديدة لممارسة الرياضة في الخارج، فقد يساهم ذلك في مخاطر صحية طويلة الأجل

نصائح لممارسة الرياضة خلال الطقس الحار 

- مارس الرياضة مبكرا

إن التغيير الأكثر تأثيراً الذي يمكن لمعظم الناس القيام به هو ممارسة الرياضة عندما يكون الجو أبرد ، مثل الصباح أو المساء، إذا كان ذلك ممكناً.

يمكنك أيضاً اختيار أوقات يكون فيها المكان الذي ترغب في ممارسة الرياضة فيه مظللاً بدلاً من أن يكون تحت أشعة الشمس المباشرة.

- تحقق من مستوى الرطوبة

للرطوبة دورٌ هامٌ أيضاً، فالطريقة الأساسية التي يفقد بها الجسم حرارته هي تبخر العرق من الجلد، مما يساعد على خفض درجة حرارة الجسم، ولكن في الظروف الرطبة، تتأثر هذه العملية  سلباً، حيث يقل التبخر الذي يبرد الجسم. 

هناك المزيد من الرطوبة في الهواء، وبالتالي فإن قوة الدفع [التبخرية] تتضاءل

- أبرد جسمك بطريقة أكثر ذكاءً

عندما يتعلق الأمر بأساليب التبريد، قد يميل المرء إلى استخدام كمادات الثلج، لكن على الرغم من أن كمادات الثلج تُشعِر بالبرودة على الجلد، إلا أن معدل تبريدها منخفض بشكل مفاجئ لأنها لا تغطي سوى جزء صغير من الجلد.

يُعدّ التبريد بالغمر طريقةً أفضل لتبريد الجسم، وتتمثل هذه الطريقة في غمر أجزاء من الجسم (مثل اليدين والساعدين) في الماء البارد. أو يمكنك سكب الماء على جسمك.

لذلك إذا أخذت الماء ووضعته على سطح الجلد، ثم تبخر هذا الماء، فإنه في الواقع يقوم بوظيفة التعرق دون الحاجة إلى التعرق". وهذا يعني أن جسمك يستطيع توجيه المزيد من الدم إلى عضلاتك لتوصيل الأكسجين

ممارسة الرياضة ممارسة الرياضة في الصيف نصائح لممارسة الرياضة في الطقس الحار الرطوبة

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