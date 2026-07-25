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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدمة لـ محمد شريف.. عموتة يصنف اللاعب المهاجم رقم 4 في الأهلي

محمد شريف
محمد شريف
محمد بدران

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، في ظل استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "خاص.. الأهلي يبلغ محمد شريف أن الحسين عموتة صنفه (رقم 4) بين المهاجمين.. واللاعب يفاضل بين أكثر من عرض للرحيل."

وتشير هذه التطورات إلى اقتراب محمد شريف من دراسة العروض المقدمة إليه خلال فترة الانتقالات الحالية، خاصة بعد إبلاغه بترتيبه بين مهاجمي الفريق وفقًا لرؤية المدير الفني المغربي الحسين عموتة.

وخاض الأهلي أولى مبارياته الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، الخميس الماضي، أمام فريق النصر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق يوم 30 يوليو الجاري، استعدادًا للمرحلة المقبلة من فترة الإعداد، على أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية أمام فريق لافيينا في اليوم نفسه، ضمن خطة الجهاز الفني للوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل بداية الموسم الجديد.

محمد شريف الأهلي الحسين عموته

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