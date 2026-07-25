رئيس بشكتاش: قدمنا عرضنا الأخير لـ محمد صلاح.. والقرار الآن بيد اللاعب ووكيله

أكد سردال عدلي، رئيس نادي بشكتاش التركي، أن المفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح ووكيله لا تزال مستمرة منذ فترة، مشيرًا إلى أن النادي أنهى جميع خطواته في الصفقة وينتظر الرد النهائي من اللاعب.

وقال رئيس بشكتاش إن المفاوضات مع محمد صلاح ووكيله شهدت مناقشات متبادلة من جميع الجوانب، مؤكدًا أن إدارة النادي قدمت عرضها الرسمي والنهائي، وتنتظر إبلاغها بالقرار في أقرب وقت.

وأضاف أن بشكتاش يواصل جهوده بكل حماس من أجل إتمام التعاقد مع قائد منتخب مصر، موضحًا أن النادي قام بتقييم جميع الزيادات والتعديلات المطلوبة بما يتوافق مع مصالحه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الكرة أصبحت الآن في ملعب محمد صلاح ووكيله، لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة.