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إلحاق مجموعة من أوائل خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعمل بوزارة التربية والتعليم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إلحاق مجموعة من أوائل خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعمل بوزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت الصفحة الرسمية لوحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم على فيس بوك ، انه قد وافق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إلحاق مجموعة من أوائل خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعمل بديوان عام وزارة التربية والتعليم 

جدير بالذكر أنه ، في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بشراكات دولية، أعلنت الوزارة انطلاق الدراسة ب 5 مدارس مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية تحت اسم "جوليوناتا"، وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧؛ بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة في مجالات الكهرباء والطاقة من خلال تعليم تطبيقي متخصص يواكب أحدث التطورات التكنولوجية ويلبي احتياجات سوق العمل.

وقالت وزارة التربية والتعليم : تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة والشركاء المتخصصين في إعداد أجيال من الفنيين المؤهلين وفق معايير تعليمية وتدريبية متطورة، بما يسهم في ربط العملية التعليمية بالاحتياجات الفعلية لقطاعات الكهرباء والطاقة، ويدعم مسيرة تطوير التعليم الفني وتعزيز تنافسيته.

وبحسبب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم ، تضم المدارس الجديدة عددًا من التخصصات النوعية في مجالات الكهرباء والطاقة، حيث تنطلق في 5 مدارس موزعة على 4 محافظات، وتشمل مدرسة في حلوان بمحافظة القاهرة في تخصص فني شبكات التوزيع، والسيدة زينب بمحافظة القاهرة في تخصص خطوط ومحطات المحولات، وشمال الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية في تخصصي الصيانة الكهربية والصيانة الميكانيكية، والمنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية في تخصصي الصيانة الكهربية والصيانة الميكانيكية، ومدينة أسوان بمحافظة أسوان في تخصص الطاقة الشمسية.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي : تعتمد مدارس "جوليوناتا" المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية على نموذج تعليمي متطور يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي المتخصص، من خلال شراكة فاعلة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لافيتا" بما يتيح للطلاب اكتساب الخبرات التطبيقية والمهارات الفنية وفق أحدث الممارسات، وإعدادهم للعمل في مجالات الكهرباء والطاقة وفق أعلى معايير الجودة والممارسات المهنية.

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