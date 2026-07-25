أحمد حسام عوض: مواجهة برشلونة خطوة تعكس مكانة الأهلي وتاريخه

علق أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي وشركة الأهلي لكرة القدم، على مواجهة برشلونة الإسباني في بطولة كأس خوان جامبر خلال شهر أغسطس المقبل.

وكتب أحمد حسام عوض عبر حسابه على فيسبوك: "سعيد بإتمام الاتفاق بين النادي الأهلي ونادي برشلونة للمشاركة في بطولة خوان جامبر على ملعب كامب نو بمدينة برشلونة خطوة جديدة تعكس مكانة الأهلي وتاريخه، وإن شاء الله تكون مباراة تليق باسم النادي وجماهيره".

ويستعد النادي الأهلي لخوض واحدة من أقوى مبارياته الودية خلال السنوات الأخيرة، بعدما تم الاتفاق على مواجهة برشلونة الإسباني في بطولة كأس خوان جامبر خلال شهر أغسطس المقبل، في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للفريق الأحمر، ليس فقط لقيمة المنافس، ولكن أيضًا لأنها تمثل فرصة لتحسين سجل الأهلي أمام الأندية الإسبانية، الذي يميل بشكل واضح لصالح ممثلي الليجا عبر تاريخ المواجهات.

وسيكون لقاء برشلونة هو الاختبار الأقوى للأهلي خلال معسكره الخارجي في إسبانيا، وسط طموحات بأن ينجح الفريق في تحسين سجله التاريخي أمام الأندية الإسبانية، وتحقيق نتيجة إيجابية تمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.