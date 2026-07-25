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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ الأهلي أمام الأندية الإسبانية قبل مواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر

الاهلي
الاهلي
القسم الرياضي

يستعد النادي الأهلي لخوض واحدة من أقوى مبارياته الودية خلال السنوات الأخيرة، بعدما تم الاتفاق على مواجهة برشلونة الإسباني في بطولة كأس خوان جامبر خلال شهر أغسطس المقبل، في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للفريق الأحمر، ليس فقط لقيمة المنافس، ولكن أيضًا لأنها تمثل فرصة لتحسين سجل الأهلي أمام الأندية الإسبانية، الذي يميل بشكل واضح لصالح ممثلي الليجا عبر تاريخ المواجهات.

وخاض الأهلي  9 مباريات  أمام أندية إسبانية مختلفة، حقق خلالها فوزًا واحدًا فقط ، مقابل تعادلين و6 هزائم، وهو ما يعكس صعوبة المواجهات التي جمعت بطل إفريقيا بفرق إسبانيا على مدار السنوات الماضية.

وخلال تلك المباريات، نجح لاعبو الأهلي في تسجيل 7 أهداف فقط، بينما استقبلت شباك الفريق 22 هدفًا، ليظهر الفارق الهجومي الذي فرضته الأندية الإسبانية في أغلب اللقاءات.

ورغم الأرقام التي لا تصب في مصلحة الأهلي، فإن مواجهة برشلونة المقبلة تمنح الفريق فرصة جديدة لكتابة صفحة مختلفة في تاريخ مواجهاته أمام الكرة الإسبانية، خاصة أنها تأتي في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، الذي يسعى للوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة اهتمامًا جماهيريًا وإعلاميًا كبيرًا، نظرًا للشعبية الكبيرة التي يحظى بها الناديان على المستويين العربي والعالمي، إلى جانب القيمة التاريخية لبطولة كأس خوان جامبر، التي ينظمها برشلونة سنويًا على ملعبه قبل انطلاق الموسم.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في استغلال اللقاء للاحتكاك بأحد أقوى أندية أوروبا، والوقوف على مستوى الصفقات الجديدة والعناصر الأساسية، قبل خوض الاستحقاقات المحلية والقارية، بينما تمثل المباراة اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريق أمام منافس يمتلك مدرسة كروية مختلفة وإمكانات فنية كبيرة.

وسيكون لقاء برشلونة هو الاختبار الأقوى للأهلي خلال معسكره الخارجي في إسبانيا، وسط طموحات بأن ينجح الفريق في تحسين سجله التاريخي أمام الأندية الإسبانية، وتحقيق نتيجة إيجابية تمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

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