انكسار الموجة الحارة يقترب.. الأرصاد تكشف الموعد وتحذر من تغييرات جوية قادمة

تترقب شريحة واسعة من المواطنين موعد انكسار الموجة الحارة التي تشهدها مصر، في ظل استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة ووصولها إلى مستويات قياسية بعدد من المحافظات، بالتزامن مع زيادة الإحساس بحرارة الطقس نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد حاليا ذروة الموجة الحارة، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أنه لا توجد مؤشرات على تأثر البلاد بمنخفض جوي خلال الأيام المقبلة، بما يعني استمرار الأجواء الحارة حتى نهاية الفترة المعلن عنها، مع تحسن تدريجي يبدأ اعتبارا من يوم الجمعة.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة أن بداية انكسار الموجة الحارة ستكون من يوم الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا بمعدل يتراوح بين درجة وثلاث درجات مئوية، ويستمر هذا الانخفاض خلال الأيام التالية، بما يسهم في تحسن نسبي في الأحوال الجوية، وإن ظلت الأجواء حارة ورطبة خلال ساعات النهار.

وأضافت أن ارتفاع نسب الرطوبة سيستمر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من القيم المسجلة فعليًا، بينما تنشط الرياح على عدد من المناطق، الأمر الذي يساهم أحيانًا في تلطيف الأجواء نسبيًا.

درجات الحرارة في القاهرة وجنوب الصعيد

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: 39 درجة مئوية في الظل، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 42 درجة.

جنوب الصعيد: 42 درجة مئوية في الظل، وترتفع الحرارة المحسوسة إلى 43 درجة.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع الرطوبة هو السبب الرئيسي في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة مقارنة بالقيم الفعلية.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تعرضت خلال الأسبوع الماضي لموجة شديدة الحرارة صاحبتها زيادة ملحوظة في نسب الرطوبة، مشيرة إلى أن ذروة الموجة كانت يوم الخميس، عندما سجلت درجات الحرارة نحو 40 درجة مئوية.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن درجات الحرارة شهدت انخفاضا طفيفا بعد ذلك، قبل أن تعاود الارتفاع بصورة مؤقتة إلى نحو 39 درجة، مؤكدة أن هذه الارتفاعات ليست طويلة الأمد.

وأشارت إلى أن الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد قادمة من البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، لتصل إلى نحو 95% بالمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ونحو 85% في القاهرة الكبرى، الأمر الذي يزيد الشعور بحرارة الطقس.

وتابعت: "درجات الحرارة المحسوسة تصل إلى نحو 41 درجة مئوية في القاهرة، بينما ترتفع إلى 44 درجة في مناطق جنوب الصعيد".

وأكدت أن الطقس سيشهد انخفاضا نسبيا في درجات الحرارة ليلا، مع نشاط للرياح يساعد على تلطيف الأجواء، لافتة إلى أن الانكسار الفعلي للموجة الحارة يبدأ اعتبارا من الجمعة، إلا أن الطقس سيظل حارا ورطبا نهارا، ولن يصل إلى حد الاعتدال الكامل.

نصائح لمواجهة الموجة الحارة

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى اتباع عدد من الإجراءات الوقائية لتجنب الإجهاد الحراري، أبرزها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم.

ارتداء الملابس القطنية والخفيفة ذات الألوان الفاتحة.

استخدام أغطية الرأس أو المظلات عند الخروج نهارا.

متابعة النشرات الجوية بشكل يومي للاطلاع على أحدث التوقعات.