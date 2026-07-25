برلماني: تهديد أمن باب المندب واستهداف الناقلات يهددان استقرار الشرق الأوسط

أكد النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن أي تهديدات تستهدف أمن الملاحة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب تمثل خطرا بالغا ليس فقط على دول المنطقة، وإنما على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، مشددا على ضرورة التعامل مع هذه التطورات بمنتهى الجدية للحفاظ على أمن واستقرار الممرات البحرية الحيوية.

وأضاف أن التهديدات المتعلقة بغلق باب المندب أو استهداف ناقلات النفط والسفن التجارية، ومنها الناقلات السعودية، تحمل تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي، نظرا للأهمية الاستراتيجية لهذا الممر الملاحي الذي يعد أحد أهم شرايين التجارة والطاقة على مستوى العالم.

استمرار التوترات في المنطقة يرفع من مخاطر ارتفاع تكاليف النقل والشحن

وأوضح النائب محمد سليم، أن استمرار التوترات في المنطقة يرفع من مخاطر ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، ويؤثر على حركة التجارة الدولية، بما ينعكس على أسعار الطاقة والسلع الأساسية في العديد من دول العالم، لافتا إلى أن أمن البحر الأحمر يرتبط بشكل مباشر بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار إلى أن مصر تدرك أهمية الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، باعتبارها دولة محورية في المنطقة وتمتلك أحد أهم الممرات المائية العالمية ممثلًا في قناة السويس، مؤكدا أن السياسة المصرية دائما ما تدعو إلى التهدئة والحلول السياسية والحفاظ على الأمن الإقليمي.

وقال النائب محمد سليم، إن استهداف المنشآت والسفن التجارية لا يمثل تهديدا لدولة بعينها، وإنما هو اعتداء على المصالح الدولية المشتركة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على ضمان سلامة الملاحة البحرية ومنع أي تصعيد قد يؤدي إلى تداعيات أوسع.

وأكد أن استقرار منطقة البحر الأحمر وباب المندب يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، مشيرا إلى أن حماية الأمن البحري مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقا دوليا فعالا للحفاظ على السلم والأمن العالميين.