القبض على شخص بتهمة تعاطي المخدرات في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله صاحب الحساب يبدو عليه علامات عدم الإتزان مطالباً إجراء تحليل تعاطى المواد المخدرة له عقب توجيه تهمة تعاطى المواد المخدرة من قبل عدة أشخاص بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فـى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالمقطع "صاحب الحساب" (عنصر جنائى خطر – سبق إتهامه فى 9 قضايا أبرزها "قتل عمد ، شروع فى قتل ، سرقة ، سلاح نارى ، إخفاء مسروقات") ، وبمواجهته إعترف بتصويره مقطع الفيديو بتاريخ 21 / الجارى حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، ونشره على حسابه المشار إليه لتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة وأرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





