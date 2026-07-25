الكويت: اتفاقية بقيمة 16 مليار دولار لتأجير خطوط أنابيب لتصدير النفط

كشفت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم /السبت/، عن توقيع شركة "نفط الكويت" التابعة لها اتفاقية تأجير وإعادة تأجير شبكة خطوط الأنابيب المحلية المخصصة لتصدير النفط الخام (مشروع شاهين) بقيمة 16 مليار دولار مع تحالف من كبار المستثمرين العالميين في قطاع البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية وبقيادة صناديق استثمار تديرها كل من شركات "بلاكستون" و"بروكفيلد" و"كي.كي.أر".

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أنه بموجب الاتفاقية سيجري تأسيس شركة مشتركة جديدة في دولة الكويت تتولى استئجار حقوق استخدام 13 خط أنابيب تمتد لنحو 320 كيلومترا من شبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لشركة نفط الكويت، وفي المقابل تمنح شركة الشراكة شركة نفط الكويت حقوق الاستخدام الحصري والتشغيل والصيانة لهذه الأصول لمدة عشرين عاما ونصف العام مقابل تعريفة ترتبط بأحجام التدفقات النفطية.

وأشارت إلى أن شركة "نفط الكويت" والتحالف الاستثماري سيؤسسان الشركة المشتركة بحيث تحتفظ شركة "نفط الكويت" بحصة أغلبية تبلغ 51% فيما يمتلك التحالف الاستثماري نسبة 49% موزعة بالتساوي بين الأطراف المشاركة وبالشروط ذاتها.

وبينت أن الملكية الكاملة لشبكة خطوط الأنابيب والسيطرة التشغيلية عليها ستظل بيد شركة "نفط الكويت" ولن يترتب على الاتفاقية أي قيود على مستويات الإنتاج أو التكرير إذ تبقى جميع القرارات التشغيلية و الإنتاجية خاضعة بالكامل لدولة الكويت.

وتوقعت أن تحقق الصفقة عوائد نقدية مقدمة بقيمة 7.85 مليار دولار لصالح شركة "نفط الكويت" عند إتمامها؛ بما يدعم برامج الإنفاق الرأسمالي لمؤسسة البترول الكويتية وفي مقدمتها خطة رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035 إلى جانب دعم جهود دولة الكويت في تنويع مصادر التمويل وتعزيز مشاركة المستثمرين العالميين في الاقتصاد الوطني.

وأكدت أن مشروع تأجير خطوط النفط المحلية (مشروع شاهين) يعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ دولة الكويت؛ بما يعكس جودة أصول شركة نفط الكويت وكفاءة الأداء التشغيلي لمؤسسة البترول الكويتية وجاذبية البيئة الاستثمارية الكويتية للمؤسسات المالية العالمية.

وقالت إنه إلى جانب العوائد المالية المباشرة تهدف الشراكة إلى تعزيز مشاركة رؤوس الأموال العالمية في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع خطط التنمية التي تنفذها مؤسسة البترول الكويتية ورؤية دولة الكويت طويلة الأمد لتنويع الاقتصاد.

وأكدت مؤسسة البترول الكويتية أن الصفقة ستخضع لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت ومرهونة باستيفاء المتطلبات التنظيمية والقانونية المعتادة والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

وأشارت مؤسسة البترول الكويتية إلى أن شركة الاستشارات المالية الأمريكية "سنترفيو بارتنرز Centerview Partners" وبنك "اتش اس بي سي HSBC" و"جي بي مورجان J.P.Morgan" تولت مهام المستشار المالي لمؤسسة البترول الكويتية في هذه الصفقة.

ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود ناصر الصباح، قوله إن مشروع شاهين يمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ دولة الكويت ومحطة مفصلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للبلاد.

وأعرب عن ترحيبه بشركات بلاكستون وبروكفيلد و(كي.كي.أر) كشركاء استراتيجيين على المدى الطويل في هذه الصفقة التاريخية التي تعكس ثقتهم بمرونة الاقتصاد الكويتي وجودة أصول مؤسسة البترول الكويتية ورؤيتها بعيدة المدى لتطوير قطاع الطاقة.

وشدد على أن هذه الصفقة تبعث برسالة واضحة تؤكد استمرار مكانة دولة الكويت كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية حتى في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

يذكر أن شركة "كي.كي.أر" هي شركة استثمار عالمية رائدة تقدم خدمات إدارة الأصول البديلة إلى جانب حلول أسواق رأس المال والتأمين وتهدف إلى تحقيق عوائد استثمارية مجزية من خلال اتباع نهج استثماري طويل الأجل ومنضبط والاستعانة بكفاءات عالمية ودعم نمو الشركات المدرجة ضمن محافظها الاستثمارية والمجتمعات التي تعمل فيها، فيما مجموعة "بروكفيلد" شركة استثمار عالمية رائدة يقع مقرها الرئيسي في نيويورك وتدير أصولا تتجاوز قيمتها تريليون دولار.

وتعد شركة "بلاكستون" واحدة من أكبر الشركات العالمية لإدارة الأصول البديلة وتسعى إلى تحقيق عوائد استثمارية مجزية للمستثمرين من خلال تعزيز أداء الشركات التي تستثمر فيها وتدير بلاكستون أصولا تتجاوز قيمتها 1.3 تريليون دولار.



