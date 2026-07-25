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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 73 ألفا و317 شهيدا

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73 ألفا و317 شهيدا، و173 ألفا و961 مصابا، منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

وأضافت المصادر - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء، بينهم شهيدان متأثران بجروحهما، إضافة إلى 37 مصابا.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,191 شهيدا، و3853 مصابا، فيما جرى انتشال 803 جثامين.

وأوضحت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

قطاع غزة الضحايا طواقم الإسعاف

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