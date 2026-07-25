قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بفرمان من عموتة.. أفشة خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد
حرق وهدم وسرقة وغلق طرق .. شاهد جرائم وإرهاب المستوطنين خلال 24 ساعة في الضفة
تحرك برلماني لضبط رسوم المدارس الدولية وحماية المصريين من الاستغلال
منذ بدء الحرب.. ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 73,317 شهيدا
الأعلى للإعلام: استدعاء مسئول حسابات على مواقع التواصل بسبب الإساءة لنادي الزمالك
فتح باب التقديم لمدارس التمريض بالبحر الأحمر..تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة
الأرصاد: ارتفاع الحرارة اليوم مؤقت.. والرطوبة تصل لـ95% على السواحل
تطورات الرخصة الأفريقية للزمالك.. هل يشارك الأهلي في دوري أبطال أفريقيا؟
نيويورك تايمز تكشف سر تغيير ترامب لطائرته الرئاسية خلال قمة الناتو
بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير
رئيس بشكتاش يكشف موقف مفاوضات صلاح: قدمنا عرضنا الأخير وننتظر الرد
إعصار نول يضرب الصين.. رياح عاتية وأمطار غزيرة تهدد بشلل حركة النقل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

درة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور

درة
درة
سارة عبد الله

شاركت الفنانة درة صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت درة الأنظار بإطلالة كاجوال صيفية، واعتمدت على جمالها الطبيعي دون التكلف في مستحضرات التجميل، ولاقت  تفاعلا واسعا من جمهورها ومتابعيها.

من جانب اخر، أعربت درة عن حزنها لما تشهده تونس، بلدها، والجزائر، داعية الله أن يحفظ البلدين وأن يجعل هذه المحنة تمر بسلام، كما تمنت الرحمة لضحايا الحرائق، والشفاء العاجل للمصابين، وأن يعوض الله كل من تضرر جراء هذه الكارثة.

واختتمت الفنانة رسالتها بالتأكيد على أن قلوب الجميع ودعواتهم مع أهالي تونس والجزائر، متمنية انتهاء الأزمة في أقرب وقت وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

الفنانة درة انستجرام صور درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

العدادات الكودية

تحويل العدادات الكودية دون تصالح لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

احمد جلال

بكلمات مؤثرة.. محمد جلال عبد القوي يكتب لأول مرة بعد وفاة نجله

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس .. اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة

أحمد سارى

الاتحاد السكندري يوقف أحمد ساري 6 أشهر بعد أزمة مكاري يونان

الاهلي

المصري يقترب من ضم ظهير الأهلي.. والاتفاق النهائي ينتظر حسم التفاصيل

كرونوسلاف يورشيتش

يورشيتش: الضغط على الحكام كان جزءًا من عملي لكنه لم ينجح في مصر

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

الإسكان تعلن نتائج قرعة أراضي الشراكة مع القطاع الخاص ضمن سكن لكل المصريين

شحنات الغاز الطبيعي المسال

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا لأعلى مستوى في أربعة أشهر

أسعار الوقود

تقلبات أسعار الوقود تربك توقعات أرباح شركات الطيران الأمريكية رغم قوة الطلب على السفر

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟

تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد