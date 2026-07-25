تامر حسني يحتفي بتفاعل جمهور جدة مع ألبوم «مش هتكرر»



أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته الكبيرة بالتفاعل الجماهيري الذي شهده حفله الأخير في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن جمهور الحفل فاجأه بحفظ أغاني ألبومه الجديد ومشاركته الغناء.

وشارك تامر حسني جمهوره عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» رسالة عبّر خلالها عن انبهاره بالحفل، وكتب: «حفلة السعودية جدة خيال، كنت حاسس إن ألبومي الجديد (مش هتكرر) وكأنه نازل من سنة مش من يوم واحد فقط».

وتابع: «مش ممكن روحكم وطاقتكم وحبكم واستقبالكم ليا وحفظكم للأغانى ولسه نازلة من يوم واحد فقط».

واختتم تامر حسنى منشوره قائلًا: «حقيقى فرحتونى من قلبى، شكرًا حبايب قلبى الغاليين».

ومؤخرًا، كشف الفنان تامر حسنى كواليس تسجيل وتوزيع أغنية «يا خسارتنا»، إحدى أغنيات ألبومه الجديد «مش هتكرر»، مؤكدًا أنها خرجت إلى النور فى سباق مع الوقت، قبل ساعات قليلة من طرح ألأبوم، موجهًا الشكر للموزع الموسيقى أحمد عادل والملحن عمرو مصطفى على جهودهما.

وجاء ذلك بعدما أعاد تامر حسنى عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمى بموقع «إنستجرام» نشر صورة للموزع الموسيقى أحمد عادل، ظهر خلالها نائمًا، وهى صورة التُقطت خلال كواليس العمل على الأغنية، بعدما كتب عادل: «دى الصورة الوحيدة من كواليس شغلى على أغنية يا خسارتنا لأخويا النجم تامر حسنى.. ساعات شغل كتير وساعتين نوم بس، وتسليم الأغنية صباح نزول الألبوم، يارب النتيجة تعجبكم».

