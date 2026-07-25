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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المنتخب المصري لكرة السرعة يطير إلى الجزائر للمنافسة على الذهبيات العربية والأفريقية

كرة السرعة
كرة السرعة
ياسمين تيسير

تتوجه بعثة المنتخب المصري لكرة السرعة إلى العاصمة الجزائرية (ولاية الرويبة)، للمشاركة في منافسات البطولة العربية والأفريقية للناشئين والكبار، والتي تُقام خلال الفترة من 24 إلى 31 يوليو الجاري.

تضم البعثة المصرية 19 فرداً، برئاسة الدكتور أحمد الهواري رئيس البعثة، وقيادة الكابتن علي جمعة المدير الفني للمنتخبات المصرية، والأستاذة سارة نشأت إداري المنتخب، إلى جانب 16 لاعباً ولاعبة يمثلون نخبة أندية كرة السرعة في مصر.

تشكيل البعثة وقائمة أبطال الفراعنة:

رئيس البعثة: د. أحمد الهواري.

المدير الفني للمنتخبات: كابتن علي جمعة.

إداري المنتخب: الأستاذة سارة نشأت.

قائمة اللاعبين واللاعبات:

نادي الرواد: خديجة عمر غانم، علا عبدالعظيم المنشاوي، محمد عبد الغفار، أحمد حازم، جني كريم، مهند حازم، وعبدالله علاء.

نادي المقاولون العرب: نور إسماعيل، ويوسف هشام.

نادي هليوبوليس: عبدالله أشرف، وخديجة صلاح.

نادي القناة: لجين فؤاد، وحبيبة فهمي.

نادي وادي دجلة: ساندي تامر.

نادي النصر: زياد ضياء.

نادي دسوق: هنا السيحي.

وتشهد البطولة منافسة قوية بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون ما يزيد عن 18 دولة عربية وأفريقية، من بينها: الجزائر (الدولة الاستضافة)، تونس، ليبيا، العراق، المغرب، السودان، الكاميرون، تشاد، فلسطين، اليمن، جزر القمر، الصومال، موريتانيا، كينيا، وتنزانيا.

وفي إطار الدعم المعنوي والرياضي، حرص النائب أحمد الخطيب، رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني والإداري قبل المغادرة،  وطالبهم بتقديم أفضل أداء وحصد الميداليات الذهبية والسيطرة على ألقاب البطولات الأربع (العربية والأفريقية لفئتي الناشئين والكبار).

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