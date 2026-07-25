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منتخب مصر لكرة السلة للناشئات يفوز على كينيا في تصفيات الأفروباسكت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر لكرة السلة للناشئات يفوز على كينيا في تصفيات الأفروباسكت

منتخب مصر لكرة السلة للناشئات
منتخب مصر لكرة السلة للناشئات
أ ش أ

افتتح منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 18 عامًا، مبارياته في بطولة تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة للأفروباسكت للناشئين والناشئات، بفوز عريض على منتخب كينيا بنتيجة 78-30.

وأنهت ناشئات مصر الربع الأول من المباراة بالتقدم بنتيجة 29-10، قبل أن يواصلن تألقهن وينهين الشوط الأول بنتيجة 47-17.

واستمرت سيطرة لاعبات منتخب مصر على أحداث المباراة، وانتهى الربع الثالث بتقدمهن بنتيجة 62-25، ثم انتهى اللقاء بفوز الفراعنة بنتيجة 78-30.

وتضم قائمة اللاعبات في البطولة كلا من، ملك الحملي، ياسمين الجمال، هنا الباز، ملك العزب، مريم حازم، ليلة حسام، سدرة هيثم، جودي وليد، هانيا ناصر، جودي نزار، سدرة شلبي، فاطمة محمد.

ويتكون الجهاز الفني من طارق خيري مديرًا فنيًا، مصطفى فكري مدربًا عامًا، ريم موسى مدربًا، على عباري محلل أداء، فاطمة محمود طبيبة، دعاء لبيب مدير إداري.

ويشارك في بطولة الناشئات كل من: مصر "البلد المضيف"، كينيا، رواندا، تنزانيا... فيما يشارك في بطولة الناشئين منتخبات مصر "البلد المضيف"،كينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل بطولة إلى نهائيات الأفروباسكت تحت 18 عامًا، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

منتخب مصر لكرة السلة للناشئات منتخب مصر كرة السلة

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