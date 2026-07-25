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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس
خالد يوسف

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم السبت 25 يوليو 2026 بالقاهرة والمحافظات، حيث استعرضت الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة وأهم الظواهر الجوية المؤثرة على مختلف أنحاء الجمهورية، لتعريف المواطنين بأجواء الغد وأبرز التغيرات المناخية.


طقس اليوم السبت

أوضحت الهيئة، أن طقس اليوم سيكون مائلا للحرارة رطبا في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن هناك فرصًا ضعيفة لتكون السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.


الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت

لفتت الأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرصًا ضعيفة لتكون السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

وأشارت إلى استمرار فرص تكون الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، الممتدة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20%، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأضافت أن هناك نشاط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س، ما يساعد على تلطيف الأجواء خلال فترات الليل ببعض المناطق المكشوفة، مع احتمالية إثارة الرمال والأتربة في مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأجزاء من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن نشاط الرياح على بعض الشواطئ، تشمل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد ودمياط والعريش، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتتراوح بين 1.5 و2.5 متر.

موعد انكسار الموجة الحارة

أكدت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يرفع الإحساس بدرجات الحرارة إلى مستويات أعلى، مؤكدة أن الأحوال الجوية بدأت في التحسن تدريجيًا اعتبارًا من أمس الجمعة مع انخفاض درجات الحرارة واستمرار التراجع خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستتراجع بمعدلات تتراوح بين درجة واحدة و3 درجات مئوية، مشيرة إلى أن هذا التحسن النسبي في الأجواء من المتوقع أن يستمر لمدة تتراوح بين 4 و5 أيام، على الأقل حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن البلاد شهدت منذ بداية الأسبوع ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، حتى وصلت إلى ذروتها أمس الخميس، موضحة أن السبب وراء هذه الموجة الحارة يعود إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع امتداد منخفض الهند الموسمي، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير.

وبينت أن نسب الرطوبة تجاوزت 95% على السواحل الشمالية، وبلغت 85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، موضحة أن هذه النسب المرتفعة ترفع الإحساس بدرجات الحرارة بنحو 3 إلى 4 درجات إضافية، وهو ما يفسر الشعور بالحرارة المفرطة لدى المواطنين.

درجات الحرارة اليوم السبت 25 يوليو 2026

القاهرة             39        25
العاصمة           40         25
6 أكتوبر          39         24
المنصورة         37         24
الزقازيق          39         25
بورسعيد          35        26
الإسماعيلية      41        25
السويس          39        23

العريش            37        24
شرم الشيخ       40        30
الإسكندرية       34        23
العلمين            33        24
مطروح            30        24
الغردقة            39        29
الأقصر             43        28
أسوان             43        30
الوادي الجديد   43        29

موعد انكسار الموجة الحارّة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية درجات الحرارة حالة طقس اليوم التغيرات المناخية

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