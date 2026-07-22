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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ذروة الموجة حارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتوجه تنبيهات عاجلة للمواطنين

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم الأربعاء، الموافق 22 يوليو 2026، يشهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة مع استمرار الموجة شديدة الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، ليسود البلاد طقس شديد الحرارة رطب نهار.

درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والمحسوسة)

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة المقاسة في الظل والمحسوسة تأتي على النحو الآتي:

القاهرة الكبرى: العظمى 39 درجة (والمحسوسة تصل إلى 41 درجة).

الوجه البحري: العظمى 38درجة  (والمحسوسة تصل إلى 40 درجة).

السواحل الشمالية: العظمى تتراوح بين 33 درجة و35 درجة (والمحسوسة بين 36 و39 درجة).

شمال الصعيد: العظمى 40 درجة (والمحسوسة تصل إلى 42 درجة).

جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة (والمحسوسة تصل إلى 44 درجة).

نسب الرطوبة والظواهر الجوية

أشارت الأرصاد إلى ارتفاِع نسب الرطوبة لتزيد من الإحساس بالحرارة، حيث تُسجل:

السواحل الشمالية: الأعلى رطوبة لتصل إلى (50% - 55% نهاراً) و(90% - 95% ليلاً).

القاهرة والوجه البحري: تُسجل (35% - 40% نهاراً) و(80% - 85% ليلاً).

شمال الصعيد: (20% - 30% نهاراً) و(50% - 60% ليلاً).

جنوب الصعيد: (10% - 15% نهاراً) و(30% - 35% ليلاً).

كما يُتوقع نشاط للرياح أحياناً على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين (30 إلى 35 كم/س)، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد. وعلى صعيد حركة الملاحة والتواجد الشاطئي، حذرت الهيئة من ارتفاع الأمواج على بعض السواحل (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم) ليتراوح بين 1.5 إلى 2.5 متر.

إرشادات ونصائح عاجلة للمواطنين

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حزمة من التوصيات لحماية المواطنين أثناء فترة الذروة، جاء أبرزها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة.

الإكثار من تناول المياه والسوائل الرطبة على مدار اليوم.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة وأغطية الرأس عند الخروج.

القيادة بحذر وشديد الانتباه أثناء تكون الشبورة المائية صباحاً على الطرق.

ارتفاِع نسب الرطوبة درجات الحرارة الظل والمحسوسة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الموجة شديدة الحرارة طقس شديد الحرارة

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