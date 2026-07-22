فابريزيو رومانو: من صبي كرات إلى كتابة التاريخ.. قصة حمزة عبد الكريم

سلط الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو الضوء على القصة الملهمة للنجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أن اللاعب كان صبي كرات للنجم السنغالي ساديو ماني خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، قبل أن يحقق قفزة استثنائية بعد سبع سنوات.

حمزة عبد الكريم

وأوضح رومانو أن حمزة عبد الكريم شارك بديلًا بعد إصابة محمد صلاح، ليسجل ظهوره الأول مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، وهو لا يزال في الثامنة عشرة من عمره، في واحدة من أبرز قصص البطولة.

وأضاف أن مهاجم برشلونة أتلتيك أصبح أول لاعب مصري ينتمي إلى برشلونة يشارك في كأس العالم، كما دخل التاريخ كأصغر لاعب مصري على الإطلاق يظهر في المونديال، ليكتب فصلًا جديدًا في مسيرته الواعدة.