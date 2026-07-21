فليك يسلط الضوء على حمزة عبد الكريم.. الموهبة المصرية تخطف أنظار مدرب برشلونة

لفت المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم الأنظار داخل نادي برشلونة، بعدما حظي بمتابعة خاصة من المدير الفني الألماني هانزي فليك خلال تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن المدرب الألماني حرص على مراقبة اللاعب عن قرب خلال إحدى الحصص التدريبية، في ظل اقتناعه بالإمكانات التي يمتلكها المهاجم المصري، والذي انضم مؤخرًا إلى صفوف النادي الكتالوني.

وأبرزت لقطات بثتها قناة برشلونة الرسمية اهتمام فليك بتحركات عبد الكريم أثناء تدريبات التحكم بالكرة والمراوغة، حيث تابع أداءه بدقة خلال تنفيذ عدد من الجمل الفنية، في إشارة إلى رغبة الجهاز الفني في تقييم مستواه عن قرب.

وأوضحت التقارير أن المدرب الألماني يرى في اللاعب مشروعًا واعدًا للمستقبل، ويبحث إمكانية منحه مساحة أكبر للتطور، سواء عبر الاستمرار مع الفريق الرديف أو تصعيده تدريجيًا إلى الفريق الأول إذا واصل تقديم مستويات مميزة.

ويأتي ذلك بعد أن نجح برشلونة في التعاقد مع حمزة عبد الكريم بعقد طويل الأمد يمتد حتى صيف 2029، في خطوة تعكس ثقة إدارة النادي في قدراته وإمكانية تطوره داخل المنظومة الكروية للنادي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا قد التحق بتدريبات الفريق الأول فور انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، ليبدأ مرحلة جديدة في مشواره الاحترافي تحت قيادة هانزي فليك، في واحدة من أبرز محطات مسيرته الكروية حتى الآن.