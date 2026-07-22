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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعاون بين محافظة بورسعيد ونقابة المهندسين لدعم المشروعات التنموية والخدمية

خلال استقبال نقيب المهندسين…محافظ بورسعيد يؤكد أهمية دور نقابة المهندسين في دعم جهود التنمية
خلال استقبال نقيب المهندسين…محافظ بورسعيد يؤكد أهمية دور نقابة المهندسين في دعم جهود التنمية
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور المهندس رمضان عبد العال نقيب مهندسي بورسعيد، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها المحافظ مع ممثلي النقابات والمؤسسات المختلفة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا آليات التعاون في دعم المشروعات التنموية والخدمية، والاستفادة من الخبرات الفنية والهندسية بما يسهم في تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

خلال استقبال نقيب المهندسين…محافظ بورسعيد يؤكد أهمية دور نقابة المهندسين في دعم جهود التنمية

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن نقابة المهندسين تمثل شريكًا مهمًا في دعم خطط التنمية، لما تضمه من خبرات وكفاءات تسهم في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات المهنية بما يخدم الصالح العام ويحقق تطلعات أبناء بورسعيد.

من جانبه، أعرب الدكتور المهندس رمضان عبد العال نقيب مهندسي بورسعيد، عن تقديره لجهود المحافظة في تنفيذ مشروعات التنمية والتطوير، مؤكدًا استمرار التعاون مع الأجهزة التنفيذية، وتسخير الإمكانات والخبرات الهندسية لدعم مسيرة التنمية، والمساهمة في تنفيذ المشروعات التي تحقق التنمية الشاملة وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد نقيب المهندسين

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