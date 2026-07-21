بورسعيد.. استمرار أعمال ري المسطحات الخضراء للحفاظ على المظهر الحضاري

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال ري المسطحات الخضراء وأحواض الزهور بعدد من الشوارع الرئيسية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بالاهتمام بالمسطحات الخضراء والارتقاء بالمظهر الحضاري لشوارع المحافظة

وشملت الأعمال ري المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى بشارع 23 يوليو، إلى جانب ري أحواض الزهور بشارع عاطف السادات، وذلك في إطار خطة دورية تستهدف الحفاظ على الرقعة الخضراء، ودعم جهود التجميل، بما يسهم في إضفاء مظهر جمالي يليق بمحافظة بورسعيد.

المحافظة تواصل جهودها للحفاظ على الرقعة الخضراء وتعزيز المشهد الجمالي

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، استمرار تنفيذ خطة متكاملة للعناية بالمسطحات الخضراء والحدائق والجزر الوسطى بمختلف الأحياء، باعتبارها أحد أهم عناصر تحسين المشهد الحضاري، مشددًا على مواصلة أعمال الصيانة والري للحفاظ على ما تشهده المحافظة من أعمال تطوير وتجميل، بما يحقق بيئة حضارية ومستدامة للمواطنين.