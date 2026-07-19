22 يوليو.. انطلاق الدورة التاسعة من معرض بورسعيد للكتاب بمشاركة 60 دار نشر

تفتتح الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة التاسعة من معرض بورسعيد للكتاب يوم 22 يوليو الجاري، وتستمر حتى 31 من الشهر نفسه، وذلك بالبارك مول بمحافظة بورسعيد، بمشاركة 60 دار نشر، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، ومكتبة مصر العامة المتنقلة.

وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر المعرفة وتعزيز العدالة الثقافية، من خلال التوسع في إقامة معارض الكتاب بالمحافظات، بما يضمن وصول الإصدارات المتنوعة إلى مختلف فئات الجمهور في أنحاء الجمهورية، وإتاحة الكتاب بأسعار مناسبة تشجع على القراءة واقتناء المعرفة.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في المعرض بمجموعة كبيرة ومتنوعة من أحدث إصداراتها في مجالات الأدب والفكر والعلوم والتراث وكتب الأطفال، إلى جانب إصدارات قطاعات وزارة الثقافة، بما يتيح للزائرين الاطلاع على آلاف العناوين التي تلبي مختلف الاهتمامات الثقافية والمعرفية.

كما تقدم الهيئة برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا على مدار أيام المعرض، يتضمن ندوات فكرية وأمسيات شعرية ولقاءات مع نخبة من الكُتّاب والمبدعين، بالإضافة إلى ورش فنية وأنشطة تفاعلية للأطفال، بما يعزز دور المعرض كملتقى ثقافي متكامل يخاطب مختلف الفئات العمرية، ويجمع بين المعرفة والإبداع والترفيه الهادف.

ويُعد معرض بورسعيد للكتاب إحدى المحطات الرئيسية ضمن سلسلة معارض الكتب التي تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب على مدار العام، بهدف دعم صناعة النشر، وتعزيز التواصل المباشر بين الناشرين والقراء، وإتاحة الفرصة أمام دور النشر لعرض أحدث إصداراتها، بما يسهم في توسيع قاعدة القراءة، وتنشيط الحركة الثقافية بالمحافظات.

ويواصل معرض بورسعيد للكتاب ترسيخ مكانته كواحد من أبرز الفعاليات الثقافية الصيفية التي تحظى بإقبال جماهيري واسع، لما يوفره من مساحة تجمع الناشرين والقراء والمثقفين في حدث ثقافي سنوي، يسهم في دعم الحراك الثقافي بمحافظة بورسعيد، ويؤكد أهمية الكتاب باعتباره أحد أهم أدوات بناء الوعي ونشر المعرفة.