ليونيل سكالوني يثير الشكوك حول مستقبله مع الأرجنتين بعد خسارة كأس العالم

علق ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين على احتمالات مغادرته منصبه بعد خسارة كأس العالم 2026.

وقال سكالوني خلال تصريحاته: أنا متواجد في منصبي حتي ديسمبر، وبعد ذلك بالتأكيد سنضع حداً، وسأتحدث مع رئيس الاتحاد، الفكرة هي الاسترخاء والتوقف قليلاً، هذه هي الفكرة

وأضاف مدرب الأرجنتين: هذا مكان رائع ومذهل، وأتمنى أن يحصل آخرون على هذه الفرصة، أي أرجنتيني يتمنى أن يكون هنا، لقد كان من دواعي سروري وفخري أن أكون هنا، وهو أمر يتجاوز أفضل أحلامي، لم أكن لأتخيل ذلك أبداً.

وأردف: كما قلت، حتى ديسمبر أنا مستمر، وبعد ذلك سيكون الأمر معقداً، من العادل أن يحدث التغيير، ولكن ما يجب أن يستمر ويحافظ عليه هو روح المجموعة، والشعور بالوحدة بين اللاعبين والشعب، هذا الشعور الذي أتمنى ألا ينكسر أبداً ويستمر للأبد.

وأكمل: قد يبدو هذا كوداع، لكن في نفس الوقت هناك رغبة في الاستمرار، ولكن كما قلت، حتى ديسمبر أنا مستمر، وبعد ذلك سنرى.

واختتم مدرب الأرجنتين تصريحاته قائلا :هذا المكان جميل ومذهل وكأنه حلم، لكنه يتطلب منك التضحية بالكثير من الأشياء وسنرى ما سيحدث لاحقاً.