مدرب الأرجنتين يشيد بميسي بعد خسارة المونديال: أفضل لاعب وطأت قدماه ملاعب كرة القدم

حرص ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على توجيه كلمات مؤثرة للنجم ليونيل ميسي، عقب خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن مكانة قائد "التانجو" لن تتأثر بنتيجة مباراة واحدة.

منتخب الارجنتين

وقال سكالوني في تصريحاته: “39 عامًا يا رفاق! إنه أمر لا يُصدق. من جانبي، كنت أعلم أنه سيواصل اللعب طالما أراد ذلك، وكان من الواضح بالنسبة لي أن زملاءه وكل جماهير الأرجنتين سيقدمون كل ما لديهم من أجله.”

وأضاف: “آمل أن يكون فخورًا بزملائه، وأعتقد أنه كذلك بالفعل. كما أتمنى أن تكون الجماهير فخورة بهذا الفريق، وأن تكون فخورة بميسي وبكل ما قدمه.”

واختتم المدير الفني للأرجنتين تصريحاته قائلًا: “في اعتقادي، ميسي هو أفضل لاعب وطأت قدماه ملعب كرة قدم. هذا الأمر لن يتغير، فما قدمه في هذه النسخة من كأس العالم كان مذهلًا، لكن مكانته كانت ستظل كما هي حتى قبل ذلك.”

وكان المنتخب الإسباني قد تُوج بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ليحصد اللقب العالمي على حساب حامل النسخة الماضية.

وقدم المنتخب الإسباني بطولة قوية اتسمت بالاستحواذ والتنظيم التكتيكي، قبل أن يحسم النهائي أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، الذي خاض البطولة وسط إشادات واسعة رغم خسارة اللقب.