قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قروض ميسرة وتسوية بالليزر.. أبرز ملامح خطة "الزراعة" لتطوير الأراضي الزراعية
وزير الخارجية يعرب لنظيره الأردني عن إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية على عدد من المناطق بالمملكة
عمرو سلامة يعلن وفاة والد زوجته ويكشف موعد ومكان صلاة الجنازة
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
حدائق العاصمة.. أحد أبرز المدن التي تحتضن مبادرة "سكن لكل المصريين"| فيديو
كلمات صباحية تبعث التفاؤل.. عبارات تمنحك بداية مليئة بالأمل والطاقة
لتعزيز العلاقات الثنائية.. الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية الجبل الأسود
400 جنيه للفرد بهذه الفئات.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 20 يوليو 2026
واشنطن بوست: استعدادات أمريكية لحرب واسعة وشاملة مع إيران
الحرس الثوري يعلن خسائر أمريكا بالأردن والكويت.. مقـ.تل العشرات من الجنود الأمريكيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب الأرجنتين يشيد بميسي بعد خسارة المونديال: أفضل لاعب وطأت قدماه ملاعب كرة القدم

ميسي
ميسي
باسنتي ناجي

حرص ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على توجيه كلمات مؤثرة للنجم ليونيل ميسي، عقب خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن مكانة قائد "التانجو" لن تتأثر بنتيجة مباراة واحدة.

منتخب الارجنتين 

وقال سكالوني في تصريحاته: “39 عامًا يا رفاق! إنه أمر لا يُصدق. من جانبي، كنت أعلم أنه سيواصل اللعب طالما أراد ذلك، وكان من الواضح بالنسبة لي أن زملاءه وكل جماهير الأرجنتين سيقدمون كل ما لديهم من أجله.”

وأضاف: “آمل أن يكون فخورًا بزملائه، وأعتقد أنه كذلك بالفعل. كما أتمنى أن تكون الجماهير فخورة بهذا الفريق، وأن تكون فخورة بميسي وبكل ما قدمه.”

واختتم المدير الفني للأرجنتين تصريحاته قائلًا: “في اعتقادي، ميسي هو أفضل لاعب وطأت قدماه ملعب كرة قدم. هذا الأمر لن يتغير، فما قدمه في هذه النسخة من كأس العالم كان مذهلًا، لكن مكانته كانت ستظل كما هي حتى قبل ذلك.”

وكان المنتخب الإسباني قد تُوج بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ليحصد اللقب العالمي على حساب حامل النسخة الماضية.

وقدم المنتخب الإسباني بطولة قوية اتسمت بالاستحواذ والتنظيم التكتيكي، قبل أن يحسم النهائي أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، الذي خاض البطولة وسط إشادات واسعة رغم خسارة اللقب.

ميسي الارجنتين اسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

خلال ساعات.. أول موجة شديدة الحرارة خلال صيف 2026 والعظمى تتخطى 45

حالة الطقس

تحذير عاجل.. أخطر موجة حر في صيف 2026 تبدأ في هذا الموعد

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أسعار النقل العام

التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

الأرجنتين وإسبانيا

كيف تشاهد مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

إيفاييلو بيتيف

من هو البلغاري إيفاييلو بيتيف؟.. المدرب المرشح لقيادة الزمالك

ترشيحاتنا

ميسي

أسطورة اسبانيا عن ميسي: أرفع له القبعة.. وسيبقى الأسطورة

ميسي

مدرب الأرجنتين يشيد بميسي بعد خسارة المونديال: أفضل لاعب وطأت قدماه ملاعب كرة القدم

لامين يامال

التاريخ ينحني للموهبة.. يامال يضيف إنجازًا جديدًا لمسيرته بعد لقب كأس العالم

بالصور

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

بإطلالات ملفتة.. رامى ربيعة وزوجته وإجازة رومانسية فى المالديف

رامى ربيعة وأجازة رومانسية فى المالديف
رامى ربيعة وأجازة رومانسية فى المالديف
رامى ربيعة وأجازة رومانسية فى المالديف

موعد شهر رمضان2027 .. أول يوم فلكياً

موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027

بالدانتيل.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة جريئة

بالدانتيل..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالدانتيل..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالدانتيل..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد