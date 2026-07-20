قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قروض ميسرة وتسوية بالليزر.. أبرز ملامح خطة "الزراعة" لتطوير الأراضي الزراعية
وزير الخارجية يعرب لنظيره الأردني عن إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية على عدد من المناطق بالمملكة
عمرو سلامة يعلن وفاة والد زوجته ويكشف موعد ومكان صلاة الجنازة
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
حدائق العاصمة.. أحد أبرز المدن التي تحتضن مبادرة "سكن لكل المصريين"| فيديو
كلمات صباحية تبعث التفاؤل.. عبارات تمنحك بداية مليئة بالأمل والطاقة
لتعزيز العلاقات الثنائية.. الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية الجبل الأسود
400 جنيه للفرد بهذه الفئات.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 20 يوليو 2026
واشنطن بوست: استعدادات أمريكية لحرب واسعة وشاملة مع إيران
الحرس الثوري يعلن خسائر أمريكا بالأردن والكويت.. مقـ.تل العشرات من الجنود الأمريكيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسدال الستار على المونديال.. أبرز الجوائز والإحصائيات

كأس العالم
كأس العالم
باسنتي ناجي

أسدل الستار على منافسات كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بتتويج المنتخب الإسباني باللقب للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية.

كأس العالم 

وشهدت البطولة تألق عدد من النجوم الذين حصدوا الجوائز الفردية، إلى جانب أرقام مميزة على مستوى المنتخبات، جاءت على النحو التالي:

بطل كأس العالم: إسبانيا.

هداف البطولة: كيليان مبابي (فرنسا).

أفضل لاعب: رودري (إسبانيا).

أفضل حارس مرمى: أوناي سيمون (إسبانيا).

أفضل لاعب شاب: باو كوبارسي (إسبانيا).

أفضل صانع أهداف: مايكل أوليس (فرنسا).

الأكثر تسجيلًا للأهداف: إنجلترا وفرنسا (20 هدفًا لكل منهما).

أقوى دفاع: إسبانيا، بعدما استقبلت هدفًا واحدًا فقط طوال البطولة.

وكان المنتخب الإسباني قد توج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، في نهائي البطولة.

وقدم "الماتادور" الإسباني مشوارًا استثنائيًا خلال البطولة، معتمدًا على الاستحواذ والانضباط التكتيكي، قبل أن يحسم اللقب العالمي على حساب منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجله في تاريخ كأس العالم.

كأس العالم منتخب اسبانيا الارجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

خلال ساعات.. أول موجة شديدة الحرارة خلال صيف 2026 والعظمى تتخطى 45

حالة الطقس

تحذير عاجل.. أخطر موجة حر في صيف 2026 تبدأ في هذا الموعد

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أسعار النقل العام

التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

الأرجنتين وإسبانيا

كيف تشاهد مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

إيفاييلو بيتيف

من هو البلغاري إيفاييلو بيتيف؟.. المدرب المرشح لقيادة الزمالك

ترشيحاتنا

ميسي

أسطورة اسبانيا عن ميسي: أرفع له القبعة.. وسيبقى الأسطورة

ميسي

مدرب الأرجنتين يشيد بميسي بعد خسارة المونديال: أفضل لاعب وطأت قدماه ملاعب كرة القدم

لامين يامال

التاريخ ينحني للموهبة.. يامال يضيف إنجازًا جديدًا لمسيرته بعد لقب كأس العالم

بالصور

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

بإطلالات ملفتة.. رامى ربيعة وزوجته وإجازة رومانسية فى المالديف

رامى ربيعة وأجازة رومانسية فى المالديف
رامى ربيعة وأجازة رومانسية فى المالديف
رامى ربيعة وأجازة رومانسية فى المالديف

موعد شهر رمضان2027 .. أول يوم فلكياً

موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027

بالدانتيل.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة جريئة

بالدانتيل..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالدانتيل..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالدانتيل..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد