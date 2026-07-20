إسدال الستار على المونديال.. أبرز الجوائز والإحصائيات

أسدل الستار على منافسات كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بتتويج المنتخب الإسباني باللقب للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية.

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وشهدت البطولة تألق عدد من النجوم الذين حصدوا الجوائز الفردية، إلى جانب أرقام مميزة على مستوى المنتخبات، جاءت على النحو التالي:

بطل كأس العالم: إسبانيا.

هداف البطولة: كيليان مبابي (فرنسا).

أفضل لاعب: رودري (إسبانيا).

أفضل حارس مرمى: أوناي سيمون (إسبانيا).

أفضل لاعب شاب: باو كوبارسي (إسبانيا).

أفضل صانع أهداف: مايكل أوليس (فرنسا).

الأكثر تسجيلًا للأهداف: إنجلترا وفرنسا (20 هدفًا لكل منهما).

أقوى دفاع: إسبانيا، بعدما استقبلت هدفًا واحدًا فقط طوال البطولة.

وكان المنتخب الإسباني قد توج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، في نهائي البطولة.

وقدم "الماتادور" الإسباني مشوارًا استثنائيًا خلال البطولة، معتمدًا على الاستحواذ والانضباط التكتيكي، قبل أن يحسم اللقب العالمي على حساب منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجله في تاريخ كأس العالم.