بموافقة الخطيب.. المصري يتحرك لضم محمد شريف واللاعب يطلب مهلة للرد

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن كامل أبو علي، رئيس النادي المصري البورسعيدي، عقد جلسة ودية مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أمس، من أجل بحث إمكانية التعاقد مع محمد شريف مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح المصدر أن الخطيب أبدى ترحيبه بالأمر، وأبلغ رئيس المصري بإمكانية التفاوض المباشر مع اللاعب لإقناعه بالانتقال إلى صفوف الفريق البورسعيدي، في ظل عدم ممانعة الأهلي من رحيله حال موافقة اللاعب على العرض.

وأضاف المصدر أن مسؤولي المصري عقدوا بالفعل جلسة مع محمد شريف اليوم، تم خلالها تقديم العرض المالي الخاص بالنادي وإطلاع اللاعب على كافة تفاصيل التعاقد المقترح.

وأشار المصدر إلى أن محمد شريف لم يحسم قراره النهائي حتى الآن، حيث طلب مهلة حتى غدٍ من أجل دراسة العرض المقدم إليه قبل إبلاغ مسؤولي المصري بموقفه النهائي من الانتقال إلى الفريق.

يذكر أن اللاعب رفض الدخول في صفقة تبادلية وطالب البيع بشكل مباشر.