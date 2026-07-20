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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف الأهلي من اهتمام الاتحاد السعودي بإمام عاشور ومروان عطية

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

كشف خالد الغندور عن مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء لم تتلقَّ حتى الآن أي مخاطبات أو عروض رسمية من نادي الاتحاد السعودي بشأن التعاقد مع الثنائي إمام عاشور ومروان عطية خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور  أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لم يرتقِ إلى مرحلة المفاوضات الرسمية، مشيراً إلى أن الأهلي لن يناقش أي ملف يتعلق برحيل أي لاعب إلا بعد وصول عرض رسمي للنادي.

وأوضح الغندور أن سياسة الأهلي خلال الفترة الحالية تقوم على دراسة أي عرض يصل بشكل رسمي، لافتاً إلى أن النادي لا يمانع رحيل أي لاعب حال رغبته الشخصية في خوض تجربة جديدة، بشرط أن يكون العرض المالي المقدم متناسباً مع القيمة الفنية والتسويقية للاعب وإمكانياته داخل الفريق.

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