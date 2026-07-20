يعد النظام الغذائي الصحي أحد أهم العوامل التي تساعد على الحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

منها الحبوب الكاملة.. ماذا تأكل للحفاظ على صحة القلب؟

ويوصي الخبراء بالتركيز على الأطعمة الغنية بالألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، مع تقليل الدهون المشبعة والسكريات المضافة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

إليك أبرز الأطعمة التي ينصح بتناولها لدعم صحة القلب:

1- الحبوب الكاملة

تساعد الحبوب الكاملة مثل الشوفان، والخبز الأسمر، والأرز البني، والقمح الكامل على تحسين صحة القلب، لاحتوائها على الألياف التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتعزيز الشعور بالشبع.

2- الأسماك الدهنية

تعد أسماك السلمون والسردين والماكريل من أفضل المصادر الطبيعية لأحماض أوميجا 3، التي تساعد في دعم صحة القلب، وقد تساهم في تقليل مستويات الدهون الثلاثية.

3- المكسرات

اللوز، والجوز، والفستق من الخيارات الصحية عند تناولها باعتدال، إذ تحتوي على دهون غير مشبعة وألياف وعناصر غذائية تدعم صحة القلب.

4- الخضراوات الورقية

السبانخ، والجرجير، والكرنب من الخضراوات الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والنترات الطبيعية التي تدعم صحة الأوعية الدموية.

5- الفواكه

التفاح، والتوت، والبرتقال، والرمان من الفواكه الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب من الإجهاد التأكسدي.

منها الحبوب الكاملة.. ماذا تأكل للحفاظ على صحة القلب؟

6- البقوليات

العدس، والفول، والحمص، والفاصوليا مصادر ممتازة للبروتين النباتي والألياف، ويمكن أن تكون بديلًا صحيًا للحوم الغنية بالدهون المشبعة.

7- زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على دهون أحادية غير مشبعة ومركبات مضادة للأكسدة، ويعد من المكونات الأساسية في النظام الغذائي المتوسطي المرتبط بصحة القلب.

8- الأفوكادو

يتميز الأفوكادو باحتوائه على دهون صحية وبوتاسيوم وألياف، ما يجعله خيارًا مناسبًا ضمن نظام غذائي متوازن.

عادات غذائية تحمي القلب

إلى جانب اختيار الأطعمة الصحية، ينصح الخبراء بـ: