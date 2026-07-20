الكركديه.. مشروب صيفي منعش يساعد في خفض ضغط الدم ويحمي القلب

الكركديه من أكثر المشروبات انتشارًا خلال فصل الصيف، ليس فقط لمذاقه المنعش ولونه الأحمر المميز، بل أيضًا لفوائده الصحية التي أثبتت دراسات علمية أن بعضها قد ينعكس إيجابًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

ويحتوي الكركديه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، خاصة مركبات الأنثوسيانين، التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي الذي يرتبط بالعديد من الأمراض المزمنة.

وأشارت مراجعات علمية إلى أن تناول مشروب الكركديه بانتظام قد يساهم في خفض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص المصابين بارتفاع طفيف أو متوسط في الضغط، كما قد يساعد في تحسين بعض مؤشرات دهون الدم، مثل الكوليسترول والدهون الثلاثية، عند دمجه مع نمط حياة صحي.

كما يتميز الكركديه بأنه مشروب خالٍ من الكافيين، ما يجعله خيارًا مناسبًا للترطيب، خاصة خلال الأجواء الحارة، بشرط تناوله دون إضافة كميات كبيرة من السكر.

ورغم فوائده، يحذر الخبراء من الإفراط في تناوله، خصوصًا لمن يتناولون أدوية خفض ضغط الدم أو أدوية السكري، لأنه قد يعزز تأثيرها ويؤدي إلى انخفاض الضغط أو السكر. كذلك يُنصح الحوامل والمرضعات باستشارة الطبيب قبل تناوله بانتظام.

ويؤكد المختصون أن الكركديه لا يُعد علاجًا بديلًا للأدوية، وإنما يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن يدعم الصحة العامة، مع ضرورة الالتزام بتعليمات الطبيب في حال وجود أمراض مزمنة.

المصدر: Cleveland Clinic