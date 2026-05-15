طرق مختلفة لعمل الكركديه.. مشروب الصيف المنعش

يعد الكركديه من أشهر المشروبات الصيفية التي تساعد على الترطيب والانتعاش، كما يتميز بلونه الأحمر الجذاب وطعمه المميز بين الحلو والحامض. ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة تناسب جميع الأذواق، سواء بارداً أو ساخناً أو بإضافات مختلفة تمنحه نكهة جديدة.

الكركديه البارد التقليدي

المكونات:

كوب كركديه مجفف

لتر ماء بارد

سكر حسب الرغبة

مكعبات ثلج

الطريقة: ينقع الكركديه في الماء البارد لمدة 6 إلى 8 ساعات أو طوال الليل، ثم يصفى جيداً ويضاف السكر حسب الرغبة، ويقدم بارداً مع الثلج.

الكركديه الساخن

المكونات:

2 ملعقة كبيرة كركديه

كوبان ماء

سكر أو عسل

الطريقة: يغلى الماء ثم يضاف إليه الكركديه ويترك على نار هادئة لمدة 5 دقائق فقط، ثم يصفى ويحلى ويقدم دافئاً.

كركديه بالنعناع والليمون

المكونات:

كوب كركديه بارد

شرائح ليمون

أوراق نعناع طازجة

عسل أبيض

الطريقة: يخلط الكركديه مع الليمون والنعناع ويضاف العسل للتحلية، ثم يقدم بارداً ليمنح إحساساً مضاعفاً بالانتعاش.

سموذي الكركديه بالفراولة

المكونات:

كوب كركديه مركز

نصف كوب فراولة مجمدة

مكعبات ثلج

عسل

الطريقة: تخلط جميع المكونات في الخلاط حتى يصبح القوام ناعماً، ثم يقدم فوراً كمشروب صيفي منعش.

كركديه بالقرفة والبرتقال

المكونات:

كوب كركديه

عود قرفة

عصير برتقال طبيعي

الطريقة: يضاف عصير البرتقال والقرفة إلى الكركديه البارد، ويترك قليلاً حتى تمتزج النكهات، ثم يقدم مثلجاً.

فوائد الكركديه في الصيف

يساعد الكركديه على ترطيب الجسم وتقليل الإحساس بالحر، كما يحتوي على مضادات أكسدة تمنحه فوائد صحية متعددة. ويفضل تناوله باعتدال خاصة لمن يعانون من انخفاض ضغط الدم.