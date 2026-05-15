قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق في مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة الليبية طرابلس
هل تجب قراءة سورة الكهف قبل طلوع فجر الجمعة ؟
منتج جديد ينعش صادرات مصر.. أول شحنة تنطلق إلى الخارج والعوائد مفاجأة
تنظيم الاتصالات: جودة خدمات الإنترنت ومكالمات المحمول تتجاوز 9 من 10 في مصر
البابا تواضروس: نرفض مباركة زواج المثلـ.يين والحوار اللاهوتي مع الكاثوليك متوقف
السعودية: يجب محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاك المقدسات الإسلامية بفلسطين
رغم انخفاضه.. سعر الذهب عيار 24 فوق مستوى الـ 8 آلاف
عقوبات تصل إلى 50 مليون جنيه لمواجهة فوضى الأنشطة البيولوجية
نتنياهو: أزلنا الخطر النووي الإيراني وأعدنا جميع المختطفين
زيارة بـ30 مليون دولار.. مدينة طائرة ترافق ترامب إلى الصين
وزير الاستثمار: تحويل أفكار الشباب والمبتكرين إلى مشروعات تنافس عالميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق مختلفة لعمل الكركديه.. مشروب الصيف المنعش

الكركدية
الكركدية
ريهام قدري

يعد الكركديه من أشهر المشروبات الصيفية التي تساعد على الترطيب والانتعاش، كما يتميز بلونه الأحمر الجذاب وطعمه المميز بين الحلو والحامض. ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة تناسب جميع الأذواق، سواء بارداً أو ساخناً أو بإضافات مختلفة تمنحه نكهة جديدة.

الكركديه البارد التقليدي

المكونات:

  • كوب كركديه مجفف
  • لتر ماء بارد
  • سكر حسب الرغبة
  • مكعبات ثلج

الطريقة: ينقع الكركديه في الماء البارد لمدة 6 إلى 8 ساعات أو طوال الليل، ثم يصفى جيداً ويضاف السكر حسب الرغبة، ويقدم بارداً مع الثلج.

الكركديه الساخن

المكونات:

  • 2 ملعقة كبيرة كركديه
  • كوبان ماء
  • سكر أو عسل

الطريقة: يغلى الماء ثم يضاف إليه الكركديه ويترك على نار هادئة لمدة 5 دقائق فقط، ثم يصفى ويحلى ويقدم دافئاً.

كركديه بالنعناع والليمون

المكونات:

  • كوب كركديه بارد
  • شرائح ليمون
  • أوراق نعناع طازجة
  • عسل أبيض

الطريقة: يخلط الكركديه مع الليمون والنعناع ويضاف العسل للتحلية، ثم يقدم بارداً ليمنح إحساساً مضاعفاً بالانتعاش.

سموذي الكركديه بالفراولة

المكونات:

  • كوب كركديه مركز
  • نصف كوب فراولة مجمدة
  • مكعبات ثلج
  • عسل

الطريقة: تخلط جميع المكونات في الخلاط حتى يصبح القوام ناعماً، ثم يقدم فوراً كمشروب صيفي منعش.

كركديه بالقرفة والبرتقال

المكونات:

  • كوب كركديه
  • عود قرفة
  • عصير برتقال طبيعي

الطريقة: يضاف عصير البرتقال والقرفة إلى الكركديه البارد، ويترك قليلاً حتى تمتزج النكهات، ثم يقدم مثلجاً.

فوائد الكركديه في الصيف

يساعد الكركديه على ترطيب الجسم وتقليل الإحساس بالحر، كما يحتوي على مضادات أكسدة تمنحه فوائد صحية متعددة. ويفضل تناوله باعتدال خاصة لمن يعانون من انخفاض ضغط الدم.

 

الكركديه كركدية طرق عمل الكركدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيت التموين

عبر 40 الف منفذ.. طرح زجاجة زيت بسعر 27 جنيها والسكر ب 12.60 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

دواجن بيضاء

28 جنيها في الكيلو.. انهيار أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق

أرملة وائل الإبراشي

أرملة وائل الإبراشي تدق ناقوس الخطر بسبب معاناة الأسرة بعد وفاة الزوج

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

مشغولات ذهبية

بعد خسائر لليوم الثالث.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

قرار رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

توجيه رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

ترشيحاتنا

الفنانة فرح يوسف

وفاة والدة فرح يوسف

وائل كفوري

وائل كفوري يحيي حفل عيد الأضحي في البحرين

بوستر حفل أنغام

أنغام تحيي حفل غنائي في البحرين يوم 12 يونيو

بالصور

تفاصيل الحالة الصحية لـ 21 مصاب في حريق مصنعي (بويات – كرتون) بالعاشر من رمضان

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

طريقة عمل حلوى الدلوعة.. مزيج بين الكريم كراميل والفواكه

طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة
طريقة عمل حلوى الدلوعة

هرمون شائع يطيل عمر مرضى سرطان المخ.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة في تركيا.. بالأصفر الجذاب

إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا

فيديو

وصية عبدالرحمن أبو زهرة

عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة

متحدثة الجيش الإسرائيلي وعبدالرحمن أبو زهرة

نسيتي دوره.. غضب واسع بعد نعي متحدثة جيش الاحتلال لعبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد