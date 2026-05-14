قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: هناك توجه استراتيجي للدولة لبناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي
عبد اللطيف: تفعيل شبكة أكاديميات سيسكو بالمحافظات بإشراف التطوير التكنولوجي
41 درجة مئوية.. رفع حالة الطوارئ بسبب الموجة الحارة في الوادي الجديد
سحب مجموعة تشغيلات من أشهر أدوية علاج القيء والغثيان
البيت الأبيض: «ترامب» و«شي» اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا
ساحات المسجد النبوي تستعد بمنظومة هندسية متكاملة لتلطيف الأجواء وخدمة الحجاح
النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" الاستثمار الأفضل في العقار أم الذهب..فيديو
توافق أمريكي صيني على عدم إمتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً
مدبولي: الرخص الدولية خطوة محورية لتمكين الشباب ودمجهم في سوق العمل العالمي
مدبولي : توجه استراتيجي للدولة لبناء جيل ينافس في سوق العمل العالمي
إنقاذ 15صغيرا .. ضبط المتهمين باستغلال الأحداث في التسول وبيع السلع
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على غزة وخان يونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كيف تتعامل مع هبوط ضغط الدم؟ .. خطوات مهمة للعلاج

ضغط الدم
ضغط الدم
ريهام قدري

يعد انخفاض ضغط الدم من الحالات الشائعة التي قد تصيب الكثير من الأشخاص، خاصة في فترات الطقس الحار أو عند التعرض للجفاف والإجهاد. ورغم أنه في بعض الحالات قد لا يكون خطيرًا، إلا أنه يمكن أن يسبب أعراضًا مزعجة مثل الدوخة والضعف العام وقد يصل أحيانًا إلى الإغماء، لذلك من المهم التعرف على طرق التعامل معه وعلاجه بشكل صحيح للحفاظ على صحة الجسم وتجنب المضاعفات.

علاج ضغط الدم المنخفض

عند الشعور بهبوط الضغط يُنصح بالاستلقاء فورًا ورفع القدمين أعلى من مستوى الجسم لتحسين تدفق الدم إلى المخ.

شرب كميات كافية من الماء يساعد على تعويض نقص السوائل الذي يسبب انخفاض الضغط.

يمكن تناول مشروب يحتوي على أملاح خفيفة مثل الماء مع رشة ملح أو محلول الجفاف (ORS) عند الحاجة.

تناول مشروبات دافئة أو تحتوي على كافيين خفيف مثل الشاي أو القهوة قد يساعد مؤقتًا في رفع الضغط.

الإكثار من الأطعمة الغنية بالأملاح بشكل معتدل مثل الجبن والمخللات.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلًا من وجبة كبيرة لتجنب هبوط الضغط بعد الأكل.

تجنب الوقوف المفاجئ أو تغيير وضعية الجسم بسرعة.

ارتداء ملابس مريحة وتجنب التعرض للحرارة الشديدة أو الشمس المباشرة.

في حالة تكرار هبوط الضغط أو حدوث إغماء متكرر يجب مراجعة الطبيب لمعرفة السبب.

ضغط الدم علاج ضغط الدم المنخفض ضغط الدم المنخفض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

نجل عبد الرحمن أبو زهرة ووالده

نُفذت في جنازته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لصدى البلد وصية والده

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

حالة الطقس

البسوا قطن واشربوا مياه.. الأرصاد تُحذر المواطنين من أجواء شديدة الحرارة

ترشيحاتنا

دوري مراكز الشباب بمحافظة مطروح

ختام منافسات النسخة الحادية عشرة من دوري مراكز الشباب بمحافظة مطروح

الشعار

الكشف عن شعار دورة الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص 2026

الاتحاد السكندري

بعد سقوط فاركو والإسماعيلي.. صراع خماسي للنجاة من دوامة الهبوط للقسم الثاني

بالصور

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد