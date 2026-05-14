كيف تتعامل مع هبوط ضغط الدم؟ .. خطوات مهمة للعلاج

يعد انخفاض ضغط الدم من الحالات الشائعة التي قد تصيب الكثير من الأشخاص، خاصة في فترات الطقس الحار أو عند التعرض للجفاف والإجهاد. ورغم أنه في بعض الحالات قد لا يكون خطيرًا، إلا أنه يمكن أن يسبب أعراضًا مزعجة مثل الدوخة والضعف العام وقد يصل أحيانًا إلى الإغماء، لذلك من المهم التعرف على طرق التعامل معه وعلاجه بشكل صحيح للحفاظ على صحة الجسم وتجنب المضاعفات.

علاج ضغط الدم المنخفض

عند الشعور بهبوط الضغط يُنصح بالاستلقاء فورًا ورفع القدمين أعلى من مستوى الجسم لتحسين تدفق الدم إلى المخ.

شرب كميات كافية من الماء يساعد على تعويض نقص السوائل الذي يسبب انخفاض الضغط.

يمكن تناول مشروب يحتوي على أملاح خفيفة مثل الماء مع رشة ملح أو محلول الجفاف (ORS) عند الحاجة.

تناول مشروبات دافئة أو تحتوي على كافيين خفيف مثل الشاي أو القهوة قد يساعد مؤقتًا في رفع الضغط.

الإكثار من الأطعمة الغنية بالأملاح بشكل معتدل مثل الجبن والمخللات.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلًا من وجبة كبيرة لتجنب هبوط الضغط بعد الأكل.

تجنب الوقوف المفاجئ أو تغيير وضعية الجسم بسرعة.

ارتداء ملابس مريحة وتجنب التعرض للحرارة الشديدة أو الشمس المباشرة.

في حالة تكرار هبوط الضغط أو حدوث إغماء متكرر يجب مراجعة الطبيب لمعرفة السبب.