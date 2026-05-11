أصل الحكاية

ليس ارتفاع ضغط الدم فقط.. 7 أضرار صحية خطيرة للإفراط في تناول الملح يوميًا
ولاء عادل

يُعتبر الملح عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي، إذ يحتوي على الصوديوم الذي يحتاجه الجسم لتنظيم العديد من الوظائف الحيوية. لكن المشكلة لا تكمن في وجود الملح، بل في الإفراط في استهلاكه يوميًا سواء بإضافته بكميات كبيرة للطعام أو من خلال الأطعمة المصنعة الغنية بالصوديوم.

ورغم أن زيادة بسيطة في الملح قد تبدو غير مؤثرة، فإن الاستمرار في هذه العادة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة على المدى البعيد.

أولًا: ارتفاع ضغط الدم

أحد أبرز آثار الإفراط في الملح هو ارتفاع ضغط الدم، حيث يتسبب الصوديوم الزائد في احتباس السوائل داخل الجسم، ما يزيد من حجم الدم ويضع ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية.

ومع مرور الوقت، يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ثانيًا: إجهاد القلب

زيادة استهلاك الملح لا تؤثر على الضغط فقط، بل تُرهق القلب أيضًا، إذ تؤدي إلى تضييق الشرايين وتقليل كفاءة تدفق الدم، ما قد يرفع احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية أو اضطرابات نبض القلب.

ثالثًا: مشكلات الكلى

تعمل الكلى على التخلص من الأملاح الزائدة، لكن عند زيادة الصوديوم بشكل كبير، تتعرض لضغط زائد.

ومع الاستمرار، قد يؤدي ذلك إلى ضعف وظائف الكلى، وظهور حصوات، واحتباس السوائل داخل الجسم.

رابعًا: الانتفاخ واحتباس السوائل

من أكثر العلامات شيوعًا لتناول الملح بكثرة هو الشعور بالانتفاخ، نتيجة احتفاظ الجسم بالماء لتعويض زيادة الصوديوم، ويظهر ذلك في شكل تورم في الأطراف أو البطن.

خامسًا: ضعف كثافة العظام

قد يؤدي ارتفاع الصوديوم إلى زيادة فقدان الكالسيوم عبر البول، ما يضعف العظام تدريجيًا.

ومع الوقت، يرتفع خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة لدى كبار السن والنساء.

سادسًا: احتمالية الإصابة بمشكلات في المعدة

تشير بعض الدراسات إلى أن الاستهلاك المرتفع للملح قد يضر بطانة المعدة، مما قد يزيد من فرص نمو البكتيريا الضارة ورفع احتمالات الإصابة بمشكلات صحية خطيرة في المعدة.

سابعًا: تأثيرات على وظائف الدماغ

لا يقتصر تأثير الملح على الأعضاء الجسدية فقط، بل قد يمتد إلى الدماغ، حيث رُبط الإفراط في الصوديوم بضعف التركيز ومشكلات في الذاكرة مع مرور الوقت.

