رئيس جامعة الأزهر ووزير الأوقاف يتفقدان مستشفى الزهراء الجامعي لإحلال وتجديد مبنى الأطفال

استقبل فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، بمقر الجامعة، صباح اليوم؛ لمناقشة إحلال مبنى الأطفال بمستشفى الزهراء الجامعي وإبداله ورفع كفاءته.

في بداية اللقاء، رحّب فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، بوزير الأوقاف، مقدمًا له الشكر لحرصه الدائم على التعاون المستمر مع الجامعة، ودور وزارة الأوقاف بقيادته في خدمة الدين والمجتمع.

كما وجّه وزير الأوقاف الشكر لرئيس الجامعة على كرم الضيافة، مؤكدًا ارتباطه بالجامعة باعتبارها بيته الأول وعمق الترابط بين جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف والتعاون المثمر بينهما في جميع المجالات التي تحقق النفع للدين والعلم والمجتمع.

وقام وزير الأوقاف بصحبة رئيس الجامعة بجولة تفقدية بمستشفى الزهراء الجامعي؛ للوقوف على حال المبنى المقصود إحلاله وإبداله، في حضور وكيل الأزهر السابق وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور محمد الضويني، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود صديق، ونائب رئيس الجامعة للوجه البحري الدكتور رمضان الصاوي، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور سيد بكري، وعميد كلية طب بنات الأزهر المشرف على مستشفى الزهراء الجامعي الدكتورة إيمان الشال.

وأثناء الجولة داخل المستشفى استمع وزير الأوقاف ورئيس الجامعة إلى بعض المرضى لحل مشكلاتهم واتخاذ ما يمكن من إجراءات؛ لتخفيف العبء عنهم وتقديم رعاية شاملة لهم.

وتفقد وزير الأوقاف بصحبة رئيس جامعة الأزهر مبنى مستشفى الزهراء الجامعي، وتجولا داخل غرف العمليات وبنك الدم وغيرها من الوحدات وشاهدا المبنى الآيل للسقوط واتفقا على إحلال وإبدال مبنى مساحته ٢٢٠٠ متر تقريبًا وتطويره ورفع كفاءته.

تأتي هذه الجولة التفقدية في إطار حرص الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب على إنشاء وتطوير مستشفيات جامعة الأزهر بالتعاون مع وزارة الأوقاف التي لا تتدخر جهدًا في التعاون لخدمة الجامعة والمجتمع.