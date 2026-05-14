الأثنين المتاحف مجاناً للمصريين .. زيادة أسعاد تذاكر الأجانب بمعرض قناة السويس

أرسلت غرفة شركات السياحة، كتاب دوري ، تضمن تسهيلات للمصريين بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، إلى جانب تعديلات على أسعار بعض التذاكر والضوابط الخاصة بشركات السياحة.

أعلنت غرفة الشركات السياحية ، عن سماح المجلس الأعلى للآثار للمصريين من مختلف الفئات بدخول المتاحف المفتوحة للزيارة التابعة لقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار مجانًا يوم الاثنين، 18 مايو 2026، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، مع استثناء المتحف المصري بالتحرير من هذا القرار، مع الالتزام بجميع الإجراءات والقواعد المنظمة للزيارة.

كما وافق المجلس على رفع أسعار تذاكر الأجانب لزيارة المعرض المؤقت المقام بمبنى المقر الإداري الأول لهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون القائم بين المجلس الأعلى للآثار والهيئة، لتصبح قيمة التذكرة 400 جنيه للزائر الأجنبي و200 جنيه للطالب الأجنبي، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

ووافق ايضًا المجلس على استبدال تذاكر الزيارة المجمعة الخاصة بـ المتحف المصري بالتحرير، والتي سبق استخدامها في مزارات ومناطق سياحية أخرى، مع تحمل شركات السياحة تكلفة طباعة التذاكر البديلة، على أن يتم ذلك وفقًا للضوابط المعمول بها من خلال لجنة استبدال التذاكر التابعة للمجلس الأعلى للآثار