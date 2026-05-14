قائمة ريال مدريد لمواجهة اوفييدو في الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد نظيره ريال أوفييدو، مساء اليوم الخميس، لحساب الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وخسر ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي برشلونة، بعد الخسارة في مباراة الكلاسيكو الماضية (2-0).





شهدت قائمة النادي الملكي، عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

كما عاد داني كارفاخال إلى قائمة النادي الملكي، بعد تعافيه من الإصابة.

وجاءت قائمة النادي الملكي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، خوان مارتينيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، تياجو بياترش، بالاسيوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، جونزالو جارسيا، براهيم دياز، فرانكو ماستانتونو، يانيز.