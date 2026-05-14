مانشستر سيتي يواصل التألق.. سلسلة بلا هزيمة في آخر 14 مباراة

يواصل مانشستر سيتي عروضه القوية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما نجح الفريق في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم خلال آخر 14 مباراة في سلسلة تعكس الاستقرار الفني والبدني للفريق.

وخلال هذه الفترة، حقق السيتي 10 انتصارات مقابل 4 تعادلات ليؤكد قدرته على المنافسة بقوة في سباق البطولة ومواصلة الضغط على المنافسين في صدارة جدول الترتيب.

ويعكس هذا الأداء قوة المنظومة الجماعية داخل الفريق سواء على مستوى الانسجام الهجومي أو الصلابة الدفاعية، حيث ظهر الفريق بصورة متوازنة مكنته من تحقيق نتائج إيجابية بشكل مستمر.

ويأمل مانشستر سيتي في مواصلة هذه السلسلة الإيجابية خلال الجولات المقبلة من أجل تعزيز حظوظه في الحفاظ على لقبه ومواصلة الهيمنة على الكرة الإنجليزية.

مانشستر سيتي يواصل مطاردة لقب البريميرليج بثلاثية في كريستال بالاس

حافظ مانشستر سيتي على آماله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي.

وحقق مانشستر سيتي انتصارا ثمينا ومستحقا 3 / صفر على ضيفه كريستال بالاس، اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من المرحلة الـ31، التي أقيمت بينهما على ملعب (الاتحاد)، معقل الفريق السماوي.

أهداف السيتي في شباك كريستال بالاس

وافتتح النجم الغاني أنطوان سيمينيو التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 32، وأضاف زميله المصري عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 40 علما بأن الهدفين جاءا من صناعة فيل فودين الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وفي الشوط الثاني، عزز البرازيلي سافينيو تقدم مانشستر سيتي عقب تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وقرر الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي منح راحة لعدد من نجومه، الذين لم يتواجدوا في القائمة الأساسية للمباراة، لا سيما وأن الفريق مقبل على مواجهة مرتقبة مع تشيلسي، يوم السبت المقبل، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن.

وشهدت المباراة بقاء النجم النرويجي الدولي إرلينج هالاند على مقاعد البدلاء.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 77 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين أمام أرسنال، الذي لا يزال يتربع على القمة، مع تبقي مرحلتين على نهاية المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس، الذي يستعد لمواجهته المرتقبة مع رايو فاييكانو الإسباني في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، يوم 27 مايو الجاري، عند 44 نقطة في المركز الخامس عشر.