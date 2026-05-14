قالها بحبك.. أحمد الفيشاوي يكشف عن حبيبته الجديدة

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ارتباطه بفتاة أجنبية تُدعى «كاميلا فيونا».

ونشر أحمد الفيشاوي، صورتهما، وهما يرتديان بدلة الغطس، وكتب: «وأخيرًا وجدتُ ملكة وحورية البحر الصغيرة الخاصة بي... أحبكِ يا كاميلا».

أحدث أعمال أحمد الفيشاوي

وكان أحدث أعمال الفننا أحمد الفيشاوي ، الفنية هو فيلم سفاح التجمع الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضي.

أبطال فيلم سفاح التجمع

فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وجاسيكا حسام الدين، وانتصار، وعدد كبير من النجوم.

العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.

كان أحدث أعمال أحمد الفيشاوي السينمائية هو فيلم “بنقدر ظروفك”، والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والرومانسية، حيث يعيش “حسن” و"ملك" في حارة فقيرة، يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج.

ويتناول الفيلم قضية “غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار”، وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.



