وزير السياحة والآثار يلتقي سائحين ألمان وفرنسيين خلال تفقد مشروع ترميم معبد الرامسيوم بالأقصر

خلال تفقده، اليوم، للأعمال الجارية بمشروع فك وإعادة تركيب الصرح الأول بمعبد الرامسيوم بمدينة الأقصر، التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار بمجموعة من السائحين الألمان والفرنسيين، الذين حرصوا على التحدث والتقاط الصور التذكارية معه.

تجارب سياحية متميزة

وخلال اللقاء، رحب الوزير بالسائحين، مؤكداً على أن مصر ترحب بضيوفها من مختلف دول العالم، وتفتح أبوابها للاستمتاع بما تتمتع به من تنوع وثراء سياحي لا يضاهي، وما تقدمه من تجارب سياحية متميزة ومتنوعة.

ومن جانبهم، أعرب السائحون عن سعادتهم بزيارة مصر، مشيرين إلى أنهم حرصوا على زيارة مدينة الأقصر للاستمتاع بما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية فريدة، ومبدين إعجابهم بما شاهدوه من آثار تعكس عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة.

كما أشادوا بما لمسوه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة، مؤكدين على حرصهم على نقل تجربتهم السياحية الإيجابية في مصر إلى عائلاتهم وأصدقائهم.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة السيد الوزير الحالية لمدينة الأقصر تأتي لافتتاح مقبرتي أمنحتب المدعو"رابويا" (TT416) وابنه “ساموت” (TT417) بمنطقة الخوخة بالبر الغربي وذلك عقب الانتهاء من أعمال الترميم ورفع كفاءة الموقع العام المحيط بهما، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بعدد من المشروعات الأثرية الجارية، والوقوف على معدلات التنفيذ؛ بما يدعم جهود الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري.

