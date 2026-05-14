بدأ العد التنازلي.. ما مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026؟

يترقب عشاق الكرة المصرية مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط آمال كبيرة بتحقيق ظهور تاريخي بقيادة المدير الفني حسام حسن، في ظل امتلاك المنتخب مجموعة من أبرز النجوم على رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو متوازنة نسبيًا لكنها تحمل تحديات قوية للفراعنة، خاصة مع تطلع الجماهير لتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ المشاركات المصرية بالمونديال.

تفاصيل كأس العالم 2026

للمرة الأولى، سيشارك 48 منتخبا في كأس العالم، بدلا من 32 كما كانت الحال منذ 1998، كما ستكون هذه النسخة الأولى التي تستضيفها 3 دول في وقت واحد: الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق البطولة وتعزيز جماهيريتها حول العالم.

وبعد نقاشات طويلة داخل الفيفا بشأن النظام المناسب، استقر القرار على الحفاظ على المجموعات التقليدية من 4 منتخبات رغم الزيادة، ليصل عدد المجموعات إلى 12 مجموعة من "إيه" (A) إلى "إل" (L) بدلا من 8 مجموعات فقط.

سيعبر المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى الدور التالي، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، ليكتمل عدد المتأهلين إلى 32 فريقا في أول نسخة تتضمن دور الـ32.

هذا التغيير يفرض متطلبات تنافسية جديدة، ولكي يصبح منتخبٌ ما بطلا للعالم، سيحتاج الآن إلى لعب 8 مباريات بدلا من 7 فقط سابقا.

موعد مباريات مصر في كأس العالم 2026

يبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو 2026، على ملعب سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء ينتظر أن يشهد ندية كبيرة بين المنتخبين.

أما المباراة الثانية، فيخوضها المنتخب الوطني أمام نيوزيلندا يوم 21 يونيو بمدينة فانكوفر الكندية، وتقام المواجهة في الرابعة فجر يوم 22 يونيو بتوقيت القاهرة، وهي مباراة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرص التأهل إلى الدور التالي.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 26 يونيو بمدينة سياتل الأمريكية، وذلك في السادسة صباح يوم 27 يونيو بتوقيت القاهرة، في لقاء قد يكون حاسمًا لتحديد هوية المتأهلين عن المجموعة السابعة.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 بنظامها الجديد بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث تستمر المنافسات خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، وسط اهتمام عالمي كبير بالنسخة المرتقبة التي ستقام في ثلاث دول مختلفة.

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب المصري في استغلال الخبرات الكبيرة لبعض اللاعبين المحترفين في أوروبا، من أجل تحقيق إنجاز جديد يعيد أمجاد الكرة المصرية على الساحة العالمية، خاصة بعد الغياب عن الأدوار الإقصائية في المشاركات السابقة بكأس العالم.