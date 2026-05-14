رسميًا | الفرق الثلاثة الصاعدة إلى الدوري المصري الممتاز 2026-2027

حُسمت رسميًا هوية الفرق الثلاثة المتأهلة إلى الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، بعد نهاية منافسات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين.

ونجح فريق أبو قير للأسمدة في حجز بطاقة الصعود الثالثة، عقب فوزه على فريق راية بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من المسابقة.

ورفع أبو قير للأسمدة رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن فريق مسار صاحب المركز الرابع، ليضمن التأهل رسميًا إلى الدوري الممتاز.

وكان فريق بترول أسيوط قد حسم تأهله في الجولة الماضية، قبل أن يختتم مشواره بالفوز على بلدية المحلة بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة ويؤكد احتلاله المركز الثاني في جدول الترتيب.

في المقابل، كان فريق القناة أول الأندية التي ضمنت الصعود إلى الدوري الممتاز، بعدما تصدر دوري المحترفين برصيد 72 نقطة، مقدمًا موسمًا قويًا ومستقرًا.

وبذلك، جاءت قائمة الفرق المتأهلة إلى الدوري المصري الممتاز للموسم المقبل كالتالي

الفرق المتأهلة إلى الدوري المصري الممتاز

1- القناة

2- بترول أسيوط

3- أبو قير للأسمدة