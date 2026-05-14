أيهما أفضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة أم يوم عرفة وحده؟ أمين الفتوى يوضح

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه حول الأفضلية بين صيام العشر الأوائل من ذي الحجة أو الاكتفاء بصيام يوم عرفة.

وأوضح أمين الفتوى، أن الله سبحانه وتعالى أقسم بفضل هذه الأيام المباركة في قوله: «والفجر وليالٍ عشر»، مشيرًا إلى أن جمهور المفسرين ذهب إلى أنها العشر الأوائل من ذي الحجة.

يوم عرفة افضل أيام العام

وأكد أن يوم عرفة يُعد أفضل أيام العام، وأن صيامه له فضل عظيم، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»، كما رواه الإمام مسلم.

وأضاف أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة، وهو فضل عظيم ينبغي الحرص عليه.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن صيام الأيام الأولى من ذي الحجة من أعظم القربات، لأن النبي ﷺ قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام»، موضحًا أن الصيام من جملة الأعمال الصالحة التي يُستحب الإكثار منها في هذه الأيام.

وبيّن أن من استطاع صيام أكثر من يوم من العشر الأوائل فله أجر أعظم، لأن كثرة العمل الصالح تزيد من الثواب، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا».

وأوضح أن الأفضل هو الجمع بين صيام ما يستطيع الإنسان من هذه الأيام مع الحرص على صيام يوم عرفة، مؤكدًا أن من اقتصر على يوم عرفة فقط فله أجر عظيم، لكن من زاد فثوابه أعظم.

وأشار إلى أن صيام يوم عيد الأضحى (اليوم العاشر) محرم شرعًا، رغم أن الحديث ورد بلفظ "العشر"، موضحًا أن ذلك من باب التغليب.

وأكد أن صيام هذه الأيام لا يشترط فيه التتابع، فيجوز صيام أيام متفرقة بحسب قدرة الإنسان، كما يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا في هذه الأيام لفضلها.