الزراعة تتابع جهود دعم المزارعين وتذليل عقبات الإنتاج الزراعي بالأقصر

في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المزارعين في كافة المحافظات، شهدت محافظة الأقصر تحركاً موسعاً لوفد من قيادات الوزارة لبحث سبل النهوض بالقطاع الزراعي وتذليل العقبات التي تواجه منتجي المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة، تحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية.



وضم الوفد الدكتور خالد جاد رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعي، والدكتور أحمد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية المكافحة ووقاية النبات.

واستقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وفداً من وزارة الزراعة ضم الدكتور خالد جاد، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، بحضور المهندس محمد فؤاد، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، حيث تناول الاجتماع آليات تفعيل دور المراكز الإرشادية، حيث أبدى السيد المحافظ ترحيباً كبيراً بالتعاون المثمر، موجهاً بتوفير خريجي الخدمة العامة للعمل بهذه المراكز لسد العجز في الكوادر البشرية، بما يضمن وصول الدعم الفني للمزارعين بكفاءة، كما تم الاتفاق على تنسيق التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ ندوات توعوية وحقول إرشادية متطورة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة منافذ لبيع المنتجات والمدخلات الزراعية بمبنى مديرية الزراعة ومواقع أخرى، بهدف خدمة المزارعين والجمهور وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.



وشملت الزيارة جولة تفقدية للمراكز الإرشادية للوقوف على مشكلات التشغيل وحلها فوراً، كما تم عقد لقاءات مباشرة مع المزارعين للاستماع لمطالبهم، مع توفير المخصبات اللازمة من إنتاج الوزارة.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور أحمد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، الحقول الإرشادية لمحصول "قصب السكر بالشتل"، ومتابعة أعمال حملة مكافحة القوارض بمحافظة قنا المجاورة لضمان حماية المحاصيل.



وتفقد قيادات وزارة الزراعة، إحدى كبرى مزارع النخيل النموذجية المخصصة للتصدير بمدينة طيبة، حيث أشاد الوفد بمستوى التنفيذ، وتم مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين الوزارة والمستثمرين لتسهيل إجراءات التصدير ودعم التوسع في زراعات النخيل المتميزة.

استمرار تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي

وأشارت الوزارة الى الأهمية القصوى لمحافظة الأقصر في الخريطة الزراعية المصرية، خاصة مركز "إسنا" الذي يعد قاطرة إنتاج الطماطم بمساحة تقترب من 30 ألف فدان، بالإضافة إلى آلاف الأفدنة المنزرعة بقصب السكر، المانجو، والنخيل، مشددة على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي لضمان استدامة الإنتاجية العالية لهذه المحاصيل.