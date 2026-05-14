قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية: إيقاف فرد شرطة عن العمل بسبب سوء التعامل مع متسول داخل القطار في سوهاج
اضطرابات النوم عند الكبار.. متى تكون عرضًا عابرًا وهل تحتاج تقييمًا طبيًا؟
رفع الباعة المخالفين.. محافظة الجيزة تعيد الانضباط لشارع ناهيا ومحيط المزلقان ببولاق الدكرور
عودة شبج القرصنة .. بكري يكشف تفاصيل اختطاف سفينة على متنها 8 بحارة مصريين
وفاة الفنان الشاب محمد حسن الجندي بشكل مفاجئ
محمد أبو العينين في عيد العمال: العامل المصري أساس التنمية وبناء الجمهورية الجديدة
مصطفى بكري: مصر لاعب إقليمي أساسي وزيارة ماكرون تعكس ثقة العالم في استقرارها
مصطفى بكري: زيارة ماكرون لمصر تؤكد قوة الدولة واستقرارها في إقليم مضطرب
شعيب راشد يحذف جميع حلقات “سوار شعيب” من يوتيوب: خوفًا من الله
84 جنيها .. نصيب الطالب الواحد في خامات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
سعر الدولار اليوم الخميس 14 مايو 2026 أمام الجنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تتابع جهود دعم المزارعين وتذليل عقبات الإنتاج الزراعي بالأقصر

الزراعة" تتابع جهود دعم المزارعين
الزراعة" تتابع جهود دعم المزارعين
شيماء مجدي

في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المزارعين في كافة المحافظات، شهدت محافظة الأقصر تحركاً موسعاً لوفد من قيادات الوزارة لبحث سبل النهوض بالقطاع الزراعي وتذليل العقبات التي تواجه منتجي المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة، تحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية.


وضم الوفد الدكتور خالد جاد رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعي، والدكتور أحمد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية المكافحة ووقاية النبات.

واستقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وفداً من وزارة الزراعة ضم الدكتور خالد جاد، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، بحضور المهندس محمد فؤاد، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، حيث تناول الاجتماع آليات تفعيل دور المراكز الإرشادية، حيث أبدى السيد المحافظ ترحيباً كبيراً بالتعاون المثمر، موجهاً بتوفير خريجي الخدمة العامة للعمل بهذه المراكز لسد العجز في الكوادر البشرية، بما يضمن وصول الدعم الفني للمزارعين بكفاءة، كما تم الاتفاق على تنسيق التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ ندوات توعوية وحقول إرشادية متطورة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة منافذ لبيع المنتجات والمدخلات الزراعية بمبنى مديرية الزراعة ومواقع أخرى، بهدف خدمة المزارعين والجمهور وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.


وشملت الزيارة جولة تفقدية للمراكز الإرشادية للوقوف على مشكلات التشغيل وحلها فوراً، كما تم عقد لقاءات مباشرة مع المزارعين للاستماع لمطالبهم، مع توفير المخصبات اللازمة من إنتاج الوزارة.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور أحمد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، الحقول الإرشادية لمحصول "قصب السكر بالشتل"، ومتابعة أعمال حملة مكافحة القوارض بمحافظة قنا المجاورة لضمان حماية المحاصيل.


وتفقد قيادات وزارة الزراعة، إحدى كبرى مزارع النخيل النموذجية المخصصة للتصدير بمدينة طيبة، حيث أشاد الوفد بمستوى التنفيذ، وتم مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين الوزارة والمستثمرين لتسهيل إجراءات التصدير ودعم التوسع في زراعات النخيل المتميزة.

استمرار تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي

وأشارت الوزارة الى الأهمية القصوى لمحافظة الأقصر في الخريطة الزراعية المصرية، خاصة مركز "إسنا" الذي يعد قاطرة إنتاج الطماطم بمساحة تقترب من 30 ألف فدان، بالإضافة إلى آلاف الأفدنة المنزرعة بقصب السكر، المانجو، والنخيل، مشددة على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي لضمان استدامة الإنتاجية العالية لهذه المحاصيل.

علاء فاروق وزير الزراعة المزارعين محافظة الأقصر المحاصيل الاستراتيجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيت التموين

عبر 40 الف منفذ.. طرح زجاجة زيت بسعر 27 جنيها والسكر ب 12.60 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

دواجن بيضاء

28 جنيها في الكيلو.. انهيار أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

يونس هشام

ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

نادي أبوقير للأسمدة

للمرة الأولى في تاريخه.. اتحاد الكرة يهنئ نادي أبوقير للأسمدة لتأهله للدوري الممتاز

الدوري الإنجليزي

جوارديولا وأرتيتا وكاريك يتنافسون على جائزة مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي

شوبير

أحمد شوبير ينتقد أداء منتخب الناشئين بعد مباراة إثيوبيا : مفيش جماعية وإهدار فرص

بالصور

بخلاف تقليل التلوث .. تأثير غير متوقع لزراعة النباتات في شرفة منزلك

النباتات في الشرفة تقلل التلوث بنسبة كبيرة
النباتات في الشرفة تقلل التلوث بنسبة كبيرة
النباتات في الشرفة تقلل التلوث بنسبة كبيرة

امتداد حريق بمصنع كرتون عقب اشتعال آخر بمصنع بويات بالعاشر من رمضان.. صور

جانب من الحريق
جانب من الحريق
جانب من الحريق

دراسة تكشف.. عادة واحدة يوميا تحافظ وزنك بعد فقدانه

خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا
خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا
خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا

دراسة صادمة.. العمل لعدد ساعات طويلة قد يؤثر على وزنك بشكل كبير

ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة
ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة
ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد