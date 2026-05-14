مصطفى بكري: زيارة ماكرون لمصر تؤكد قوة الدولة واستقرارها في إقليم مضطرب

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر أصبحت رقم صعب في معادلة المنطقة، مشيرا إلى أنه رأينا زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر، والتي كانت زيارة ليست دبلوماسية ولكنها كانت زيارة ود.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية "صدى البلد"، أن ماكرون رأى مظاهر الحياة في مصر، ووجد دولة ثابتة وسط إقليم مشتعل

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه منذ عام كان الرئيس الفرنسي يسير في منطقة الجمالية، ورأي الزحام بشكل طبيعي، وأرسل رسائل بأن مصر بلد أمنة.

وأشار إلى أن ماكرون كان يجري على الكورنيش وسط الزحام في منطقة خالد أبن الوليد، وتعامل بشكل طبيعي مع الشعب، في مشاهد تقول للعالم أنه طالما مصر موجودة فلا داعي للخوف والقلق والتوتر