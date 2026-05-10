بكري: ماكرون يعكس صورة مصر الآمنة والمستقرة

أشاد الإعلامي مصطفي بكرى، مقدم برنامج “على مسؤوليتي”، بالرئيس الفرنسي ماكرون بعدما ظهر وهو يمارس رياضة الجري في شوارع الإسكندرية وسط أجواء آمنة ومرحبة.

وكتب بكرى، من خلال حسابه الشخصي على “إكس”: “ماكرون يمارس الرياضة في شارع خالد بن الوليد بالإسكندرية، هذه مصر الآمنة المستقرة بفضل قيادتها وأبنائها".

وجاءت زيارة الرئيس الفرنسي إلى الإسكندرية بالتزامن مع مشاركته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات افتتاح جامعة سنجور، الصرح الأكاديمي الدولي الذي يُعد إحدى أبرز المؤسسات التعليمية الناطقة بالفرنسية في القارة الأفريقية، ويحظى بدور مهم في إعداد الكوادر الأفريقية في مجالات التنمية والإدارة والصحة والثقافة.

وشهدت المدينة حالة من الزخم الكبير بالتزامن مع الزيارة، حيث حرص المواطنون والسائحون على التقاط الصور التذكارية على كورنيش الإسكندرية، خاصة مع ظهور صور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون في عدد من المناطق المطلة على البحر، إلى جانب المشاهد الحضارية التي عكست جمال المدينة وتاريخها العريق.



