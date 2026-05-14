عرس كروي يجمع الأشقاء.. سفير الجزائر يتحدث عن مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة

أكد، محمد سفيان براح، سفير الجزائر في مصر، أن مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية، بمثابة عُرس كروي واحتفالية تجمع الأشقاء.

قال محمد سفيان في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر شاشة قناة الزمالك، نهائي الكونفدرالية يجمع بين عملاقي القارة السمراء، الزمالك واتحاد العاصمة، ونتمنى مواجهة تليق بهما وباسم البلدين مصر والجزائر.

وأضاف سفير الجزائر في مصر، مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة، عنوان للمحبة والأخوة بين الشعبين المصري والجزائري.

وشدد محمد سفيان على أن العلاقات القوية التي تجمع بين مصر والجزائر، لن تفسدها أبدًا المنافسة في كرة القدم، وما ظهر خلال مباراتي الزمالك أمام شباب بلوزداد واتحاد العاصمة خير مثال على ذلك.

وتابع، هناك تواصل مستمر مع إدارة نادي الزمالك والمسؤولين، للتأكيد على حُسن العلاقة بين الشعبين، وإرسال رسائل توعية لجماهير الناديين لإخراج المباراة بأفضل شكل مُمكن.

وأتم سفير مصر في الجزائر تصريحاته قائلًا، الجماهير الجزائرية مُحبة لفرقها مثل جماهير الزمالك، وأتوقع زحف جماهيري كبير للجماهير الجزائرية، سواء من الجالية المقيمة في مصر، أو من القادمين من الجزائر.