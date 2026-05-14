أحمد السيد: ربط الرواتب بالبطولات خطوة تحفيزية.. والأهلي يعمل بسرية في الصفقات

أكد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن تطبيق نظام ربط الرواتب بتحقيق البطولات يُعد خطوة إيجابية لتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة CBC: "سيد عبدالحفيظ كان قد أعلن قبل انتخابات الأهلي رفضه لسياسة الرواتب الحالية، ولو تم تطبيق نظام يعتمد على البطولات فسيكون أمرًا محترمًا لتحفيز اللاعبين على التألق".

وأضاف: "الصفقات الجديدة يتم التعاقد معها لتحقيق أهداف محددة، وبالتالي من الطبيعي أن يرتبط المقابل المالي بتحقيق هذه الأهداف، لأن كل مكان الآن يعمل بنظام الـ(Target)، وربط مستحقات اللاعبين بالبطولات أمر منطقي".

وتابع: "أعتقد أن جميع الأسماء التي يتم تداولها في وسائل الإعلام بشأن الصفقات مجرد اجتهادات، لأن سيد عبدالحفيظ وياسين منصور يفرضان حالة من السرية الكاملة على الملف، والأهلي يعمل بهدوء شديد".

وأشار إلى أن الأهلي يمتلك قوة شرائية كبيرة مثل بيراميدز، قائلًا: "الأهلي قادر على ضم أي لاعب يريده، وهناك سرية في المفاوضات حتى لا يحدث تنافس مباشر مع بيراميدز على الصفقات".

وأوضح السيد أن بعض لاعبي الأهلي الشباب يستحقون فرصة أكبر، مضيفًا: "لاعبون مثل أحمد عابدين أفضل من أشرف داري، وأرى ضرورة رحيل الأخير والتعاقد مع مهاجم قوي خلال الفترة المقبلة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أؤيد عودة أكرم توفيق ورامي ربيعة إلى الأهلي في الموسم الجديد، لأن أكرم لاعب جوكر يمنح المدرب حلولًا كثيرة، كما أن عودة رامي ضرورية لإعادة الاستقرار الدفاعي. كذلك كنت ضد رحيل عمرو السولية وعلي معلول، لأن معلول حتى بنصف مستواه يظل أفضل من الموجودين حاليًا في مركزه، بينما يقدم السولية مستويات جيدة مع سيراميكا".