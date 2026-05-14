الزهيري : الزمالك مطالب بالتركيز الدفاعي لتجنب هجمات اتحاد العاصمة المرتدة

أكد جمال الزهيري، الناقد الرياضي، قدرة نادي الزمالك على تحقيق الفوز في مباراة الإياب أمام اتحاد العاصمة الجزائري وحصد لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا أن فرص الفريق الأبيض كبيرة في لقاء العودة.

وقال جمال الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «مدرب اتحاد العاصمة سيحاول تطبيق نفس طريقة اللعب التي اعتمدها في مباراة الذهاب، لكن الزمالك يمتلك القدرة على التعامل مع هذه الخطة وتحقيق الفوز».

وحذر الزهيري لاعبي الزمالك من الاندفاع في الهجوم وترك الدفاع مكشوفًا، مشيرًا إلى أن لاعبي اتحاد العاصمة سيحاولون استغلال الهجمات المرتدة، لذا يجب على الفريق الأبيض الحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم.

وأشار الزهيري إلى أن اللاعب شيكوبانزا يمثل ورقة رابحة للزمالك في مواجهة اتحاد العاصمة، مشيدًا بالمستوى الذي يقدمه مع الفريق خلال الفترة الحالية، متوقعا فوز الزمالك بهدفين دون رد وحسم اللقب لصالحة.